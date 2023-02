Il Molise sbarca a Sanremo, quattro spot pubblicitari nelle serate del Festival (IL VIDEO)

Iniziativa dell’assessorato al Turismo volta alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Il Molise sarà di scena a Sanremo in quasi tutte le serate del Festival della canzone italiana. Durante l’evento più amato dagli italiani, che per cinque sere calamita l’attenzione non solo di tutto il Paese, ma risulta essere tra le trasmissioni più viste d’Europa, la nostra regione sarà presente per ben quattro volte. Attraverso uno spot che pubblicizzerà le bellezze della nostra terra. L’iniziativa rientra nel progetto “Comunicare Turismo è Cultura” dell’assessorato regionale guidato da Vincenzo Cotugno.

Una vetrina internazionale per il Molise che farà bella mostra di sé su un palcoscenico di assoluto prestigio come quello di Sanremo. In più per quattro delle cinque serate, finale di sabato compresa. Il tutto per un impegno di spesa che riteniamo irrisorio in considerazione della vetrina: 275mila euro per “l’affidamento di servizi di spot promozionali – si legge nella delibera – nell’ambito del palinsesto Rai al 73° Festival di Sanremo”.

Il progetto “si propone – si legge ancora nella delibera – di contribuire alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, prevede la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel palinsesto RAI durante la settimana di Sanremo 2023 come di seguito rappresentato:

– trasmissione di n. 4 spot su RAI 1 nelle serate del 73° Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023;

– trasmissione di n. 4 spot su RAI Play in coincidenza del 73° Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023;

– RAI PLAY SANREMO PREMIUM (piattaforme Digital + TV connesse) con 570.000 impressions.

Appuntamento dunque per questa sera per la prima di quattro volte del Molise a Sanremo.