Il Molise riscopre il suo storico Parco agricolo dell’Olivo di Venafro

Si conclama il Partenariato tra i Comuni Garganici di Rignano Garganico, Cagnano Varano, il Comune Molisano di Filignano porta d’ingresso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ed il Parco dell’Olivo di Venafro. Il parco regionale agricolo storico dell’olivo di Venafro, noto anche come parco Oraziano o Campaglione, è un’area naturale protetta e il primo parco regionale del Molise. È un parco agricolo storico nato per salvaguardare il patrimonio olivicolo del territorio di Venafro. Si trova alle spalle della concattedrale della città e del duomo di Venafro; arriva fino alla montagna ed è percorso da una strada carrozzabile è ufficialmente nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici . Filignano ha ottenuto dal ministero tale pass ed a breve sarà anch’esso fregiato di tale merito.

Tale gemellaggio al fine ottenere il riconoscimento di concretizzare una rete di paesaggi che abbiano la stessa condizione geomorfologica, storica e culturale nell’ambito dell’aspetto rurale e circoscrivere così nuovi orizzonti aperti ad altri riconoscimenti.

Il 5 luglio a partire dalle ore 11,00 presso la sede dell’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura in Campobasso in via Milano, si terrà la cerimonia di cui in premessa alla presenza dei sindaci e delle autorità coinvolte.