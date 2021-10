Il Molise riparte con Illuminaevinci, al via la terza edizione

Torna il Natale, torna il contest di luminarie sociali del Molise che quest’anno presenta numerose novità.

Se nel 2020 l’iniziativa aveva reso meno gravoso il periodo natalizio fatto di chiusure e lockdown, l’iniziativa del 2021 si propone di premiare la fantasia dei cittadini con uno sguardo rivolto anche alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. In un Molise d’inverno tutto da scoprire.



Perché se è vero che la pandemia non ci ha ancora abbandonato, è altrettanto vero che la variante di ottimismo di questo 2021 ci conduce verso una parvenza di normalità e di rilancio del territorio.



L’obiettivo è quello di migliorare i numeri da capogiro raggiunti nella seconda edizione: più di 160mila visualizzazioni della pagina facebook (@illuminaevinci) attraverso l’ideazione del Best Social Lighting che ha messo in competizione le foto e le performance decorative di 530 partecipanti di 14 Comuni molisani.

Si riparte con l’intenzione di coinvolgere più Comuni molisani rispetto allo scorso anno, di illuminare l’intero Molise utilizzando la capacità creativa dei singoli cittadini e non da ultimo di attrarre turisti nel periodo invernale facendo scoprire loro i meravigliosi paesaggi incantati del “Molise d’inverno” con un premio e una performance interattiva che coinvolgerà direttamente anche chi proviene da fuori regione.



Già molti dei Comuni che lo scorso anno hanno aderito all’iniziativa sono pronti per ripartire insieme al team operativo del format guidato dall’Associazione ProLoco di Toro, capofila del progetto. Tanti altri stanno rispondendo con la loro prima adesione.

Luci, eventi e dirette con i compagni d’avventura di @Zona rossa web tv e l’esperienza sullo storytelling dei paesi molisani raggiunto da @turismoinmolise animeranno le serate in tutti i paesi con il sostegno delle Istituzioni e delle Associazioni locali che vorranno partecipare a questa edizione 2021.

E’ possibile aderire all’iniziativa per tutti i Comuni che ne faranno richiesta entro il 7 novembre prossimo chiamando al numero M. 333 42 46860 o scrivendo una mail a illuminaevinci@gmail.com

Per ulteriori info:

Direttore Artistico di illuminaevinci

Barbara Ruggiero

M. 3334246860

Fb:@illuminaevinci

Ig: @illumina_evinci