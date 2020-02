Il Molise rinasce attraverso gli investimenti e l’attrazione di capitale umano

Per stimolare il tessuto socio-economico del Molise, la Regione ha attivato un progetto unico a livello nazionale denominato “Reddito di residenza attiva” e destinato a persone intenzionate a risiedere in comuni della regione con popolazione inferiore ai 2000 abitanti. Questi nuovi arrivati dovranno avviare un’attività commerciale, garantendola per tre anni. Ciascun progetto approvato sarà finanziato con 24.000 euro ripartiti in tre anni, allo scopo d’invertire la rotta negativa innescata dalla crisi economica del 2007-2008 che il Molise, secondo Eurostat, ha pagato più di altre regioni, pur avendo immense ricchezze paesaggistiche e storiche di recente riconosciute dal New York Times. Quest’ultimo ha infatti inserito il Molise tra le 52 mete del 2020 da non perdere. Alla luce del progetto regionale, analizziamo quali sono i settori economici già avviati e quali potrebbero agevolare la rinascita se sviluppati come avviene in altre parti d’Italia.

Investire su ricerca e sviluppo

L’investimento sul settore Ricerca e Sviluppo è un ambito in cui la regione Molise ha da recuperare terreno rispetto al resto d’Italia; infatti, gli investimenti in R&D sono pari allo 0,66% del PIL regionale, contro una media nazionale dell’1,38% (dati Eurostat). Gli investimenti, come noto, sono la linfa vitale di ogni settore commerciale e finanziario. Ecco perché in Italia, accanto ai tradizionali canali d’investimento bancari, da oltre 10 anni, si investe molto in nuovi strumenti finanziari capaci di apportare benefici anche all’economia locale molisana. In particolare, il trading finanziario con i CFD svolge una funzione importante a sostegno del sistema economico nazionale e locale a favore degli investimenti. Comprendere cosa sono i CFD, quindi, potrebbe aiutare il Molise a mettersi sullo stesso livello del sistema economico italiano.

Sviluppare il turismo

Gli investimenti sono indispensabili per ricercare e sviluppare nuove tecnologie, ma anche per lo sviluppo del turismo del Molise che come citato in precedenza è stato premiato dal New York Times e di recente dal programma Rai, Uno Mattina, e da Il Sole 24 Ore. La Regione ha compreso quanto sia propizio il momento e ha attivato il programma “Turismo e Cultura 2020” con una dotazione economica di 2 milioni di euro, destinati ad eventi locali che promuovano i territori in particolare in chiave di destagionalizzazione e di coinvolgimento della popolazione locale. Cultura e turismo, quindi, per rilanciare il territorio molisano come ha fatto nel 2019 Matera in Basilicata (Capitale Europea della Cultura) e farà quest’anno la città di Parma (Capitale Italiana della Cultura).

Cooperative e imprese di comunità

Il Molise è una terra prevalentemente incontaminata, al pari della Basilicata e di pochi altri territori italiani, e ciò ne fa una grande attrattiva per il turismo non di massa, cosiddetto “lento”. I territori hanno però bisogno di persone che li vivano e li animino; servono quindi vere e proprie imprese di comunità che possano meglio sviluppare l’agricoltura già presente nel territorio e magari unirla alla ristorazione, attraverso la riscoperta dei piatti della cucina locale, ovviamente coinvolgendo il settore della ristorazione. A questo fine, in Val Soana, Piemonte, l’Università degli Studi di Torino ha avviato un progetto di recupero delle tradizioni e della cucina locale intervistando le persone più anziane del posto, i “portatori della memoria”, attraverso cui recuperare ricette dei piatti locali, le tecniche di lavorazione del legno, ecc. Le ricette dei piatti “recuperati” sono state in seguito inserite nei menu dei ristoratori locali e proposti ai turisti provenienti da altre regioni e parti del mondo.