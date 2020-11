Il Molise resta Zona Gialla, ma l’attenzione resta sempre alta

Da domenica 29 novembre Calabria, Lombardia e Piemonte diventeranno zone arancioni, mentre la Liguria e la Sicilia passeranno nella zona gialla. Il Molise, quindi, resta zona Gialla. A comunicarlo è stato il ministro della Sanità Roberto Speranza, che ha firmato l’ordinanza per la modifica della classificazione di queste cinque Regioni secondo le regole imposte dal Dpcm 3 novembre. La diminuzione dei contagi in queste zone d’Italia ha permesso di allentare le restrizioni finora imposte, ma i tecnici del governo continueranno a monitorare la situazione e, in caso di variazioni significative, potrebbero modificare nuovamente l’inquadramento delle varie Regioni