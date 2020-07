Il Molise “resiste” al Coronavirus con un indice Rt di 0.16

L’indice di contagio Rt in Molise è 0,16. La nostra regione si piazza al terzo posto nella classifica solo dopo la Valle D’Aosta con indice pari a 0 e la Sicilia con indice Rt 014. Si tratta di dati ufficiali che emergono dal report settimanale del ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. L’indice Rt, lo ricordiamo, misura il tasso di contagiosità del Covid-19. Nella classifica delle regioni italiane quelle che hanno fatto registrare in questa settimana l’indice più alto sono l’Emilia-Romagna (1,28 da 1,01), il Veneto (1,12 contro lo 0,81 della scorsa settimana), e il Lazio, che migliora (da 1,24 a 1,04) ma rimane sopra la soglia. Come ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati relativi alla settimana 22-28 giugno, nel periodo considerato, “il numero di casi totali, nel nostro Paese, è leggermente diminuito, naturalmente continua la circolazione virale tanto è vero che gli Rt tendono ad aumentare o diminuire a seconda di dove si formano i focolai. E in alcune Regioni il numero di casi è ancora abbastanza rilevante. Naturalmente la comparsa di focolai, che vengono però rapidamente contenuti, sta ad indicare che c’è una continua circolazione virale per cui bisogna continuare a mantenere comportamenti adeguati e soprattutto portare mascherine quando ci si trova nei luoghi pubblici e mantenere il distanziamento sociale”.