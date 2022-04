Il Molise pronto ad incoronare “I Padri del Folklore” 2022

La manifestazione si terrà i prossimi 23 e 24 aprile all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: attesi 16 gruppi folkloristici provenienti da dieci regioni e sarà premiato un “Padre” molisano alla memoria e uno vivente

di Antonio Di Monaco

Un’altra prima storica di quest’anno per il Molise andrà in scena all’Auditorium Unità d’Italia, i prossimi 23 e 24 aprile dalle 20:30, con la manifestazione nazionale “I Padri del Folklore”. Questa mattina, nella sede dell’assessorato regionale alla Cultura nei locali dell’ex Gil a Campobasso, si sono alzati i veli sulla rassegna cult della Federazione Italiana Tradizioni Popolari che da oltre 17 anni premia chi si è distinto in campo nazionale ed internazionale nel mondo culturale, antropologico, strutturale e folklorico, alla presenza dell’assessore regionale, Vincenzo Cotugno, e dei consiglieri Aida Romagnuolo, Vittorio Nola e Gianluca Cefaratti. Ogni anno vengono premiati 10 padri del folklore, scelti in base al profitto e allo spessore culturale. Ogni padre infatti è espressione della cultura popolare della regione che rappresenta e, nell’occasione, ci sarà un premio alla memoria per Cosimino Silvaroli ed un secondo sarà destinato ad un altro molisano di cui non si conosce ancora il nome.

Nel prossimo weekend ad Isernia, sono attesi 16 gruppi folkloristici provenienti da 10 regioni italiane con 160 personaggi del folklore nazionale e almeno altre cento persone dei vari staff che metteranno in scena musiche e spettacoli di caratura culturale dando risalto a tradizioni ed identità locali. Sono già sold out per l’occasione sette strutture ricettive e numerose attività ristorative connesse del circondario.

La manifestazione si svolgerà in due giornate che saranno caratterizzate da premiazioni, esibizioni, convegni con la tradizionale assemblea del folklore mondiale. Quest’anno le regioni rappresentate saranno dieci: oltre al Molise, ci saranno Sardegna, Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Marche e Puglia.

La manifestazione ha anche ottenuto l’alto patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale nonché quella dell’assessorato regionale Turismo e Cultura in attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione Molise e Federazione Italiana Tradizioni Popolari.