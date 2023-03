Il Molise pronto a partecipare al 59° Torneo delle Regioni

Il Molise è pronto a partecipare al 59° Torneo delle Regioni, storica manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti riservata alle rappresentative giovanili di calcio a 11 e calcio a 5. La competizione prevede 4 categorie – juniores, allievi, giovanissimi e femminile – per ciascuna delle due discipline.

Per la prima volta la suggestiva regione veneta ospiterà la 59 edizione del Torneo delle Regioni dedicata al Futsal. Tale occasione oltre ad essere di grande lustro per il Comitato Regionale Veneto, permetterà anche agli atleti e ai dirigenti provenienti da tutta Italia di conoscere le bellezze, i sapori, i luoghi e i costumi di una meravigliosa regione.

Nei numeri si tratta di un torneo imponente che coinvolgerà circa 900 tra calciatrici e calciatori dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 72 squadre in rappresentanza di 18 regioni più i Comitati di Bolzano e Trento. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.200 le persone che invaderanno festosamente i comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Veneto per l’occasione. Il Torneo è in programma dall’1 al 7 aprile 2023 e si svolgerà nei palazzetti dello sport della Provincia di Verona secondo la consueta formula: gironi eliminatori, quarti, semifinali e finali.

Web e social network giocheranno un ruolo fondamentale: su facebook.com/LegaDilettanti gli utenti troveranno news, programma e risultati delle partite oltre agli album con le foto più belle; sarà possibile seguire tutto l’evento mixando i contenuti degli utenti con quelli ufficiali della manifestazione, mentre su instagram.com/legadilettanti troveranno ampio spazio le foto ed i video più suggestivi.

Sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it spazio ad approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare prescelte per la giornata.

Il C.R. Molise si sta preparando con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con tutte e quattro le categorie (Juniores, Femminile, Giovanissimi e Allievi) inserite nel girone eliminatorio “E”.

Durante l’evento dilettantistico – sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della LND CR MOLISE vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 59° appuntamento con il Torneo delle Regioni dedicato al mondo del futsal.