Il Molise presenta la piattaforma EDSS alla Conferenza Nazionale della Geomatica e dell’Informazione geografica

ASITA è la confederazione nazionale delle organizzazioni che si occupano di geomatica ed informazioni geografiche.

Quest’anno la Conferenza ASITA 2022 si tiene a Genova dal 20 al 24 giugno, con la partecipazione di professionisti, docenti, personale tecnico di enti territoriali e tutti coloro che operano nei diversi campi della Geomatica, confrontandosi nel tentativo di delinearne le cosiddette “best practices” utili ad un efficace trasferimento tecnologico, oggi più che mai necessario.

ASITA 2022 a Genova è una grande occasione per evidenziare il contributo che la Geomatica può fornire al territorio, alle sue strutture e alle infrastrutture in contesti che migrano dall’ambiente marino, ai paesaggi costieri fino all’entroterra e alle aree urbane, sullo sfondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In questa cornice è stata presentata oggi, 22 giugno 2022, la piattaforma EDSS sviluppata dalla Regione Molise nell’ambito del progetto E-Citijens dall’ing. Antonio Cardillo, progettista della EDSS platform e funzionario del Servizio di Protezione Civile Regionale. La piattaforma EDSS è una piattaforma informatica di supporto alle decisioni che consente di creare lo scenario d’evento in caso di disastro naturale, anche attraverso una componente di intelligenza artificiale ed è basata sia su informazioni provenienti da fonti istituzionali, ma anche dai social media, per cui il cittadino social diventa un sensore mobile in caso di evento calamitoso. La piattaforma EDSS con la creazione degli scenari di evento, supporta gli operatori delle sale operative ad attivare risorse adeguate all’evento stesso.

Tra le azioni sviluppate, e che stanno rappresentando best practices in campo nazionale ed internazionale è di sicuro l’attività sviluppata in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise sulle strategie comunicative a supporto delle decisioni in emergenza (EDSS), attraverso la costituzione la rete degli “Ambasciatori della sicurezza”. Il protocollo fra i due Enti mira ad enfatizzare l’uso consapevole dei social fra adolescenti, aderendo di fatto al Sendai Framework del 2016 delle Nazioni Unite (UNHDRR), che ha sdoganato i social ritenendoli utili fonti d’informazione in caso di emergenza.