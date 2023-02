Il Molise postunitario e l’emigrazione infantile

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ancora uno splendido contributo di Rita Frattolillo

Non è grossa, non è pesante la valigia dell’emigrante…

C’è un po’ di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio…

Un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto.

Ma il cuore no, non l’ho portato, nella valigia non c’è entrato.

Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuol venire.

Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane: un piccolo campo, proprio lassù… Ma il treno corre: non si vede più.

Questi versi di Gianni Rodari evocano la nostalgia dei nostri emigranti, costretti generazione dopo generazione a lasciare la loro terra, perché troppo avara per sfamarli.

Ma c’è stata un’altra emigrazione, silenziosa e particolarmente dolorosa, quella dei fanciulli dell’isernino, che quando si allontanavano dai loro affetti e dalla loro misera abitazione non potevano contare neppure su una leggera valigia di cartone.

Quel che è peggio, su questo tristissimo fenomeno non s’è scritto quasi mai un rigo, in questa terra molisana che è stata uno degli epicentri della “tratta” dei minori soprattutto dopo l’Unità.

Si sono consumati i classici fiumi d’inchiostro sull’emigrazione degli adulti, specie su quella definita “ grande emigrazione”, ma stranamente, sui bambini che lasciavano il loro paese con un estraneo che avrebbe dovuto “proteggerli” e avviarli a un apprendistato decoroso, nemmeno una parola, qui nel Molise.

Dico “avrebbe dovuto” perché disgraziatamente non di apprendistato si trattava, ma di accattonaggio travestito da “arte”. Infatti i bambini “fittati” per qualche lira data in cambio alle famiglie, attanagliate dalla miseria e dalla fame, e quindi costrette per sopravvivere a liberarsi di qualche bocca da sfamare, dovevano esibirsi per strada come saltimbanchi, ammaestratori di scimmiette, organettai, prestigiatori, zampognari, per raggranellare qualche spicciolo dai passanti compassionevoli.

Spiccioli che, ogni sera, durante il tragitto clandestino che avrebbe portato tutto il gruppo dei poveri derelitti oltre frontiera, finivano nelle mani del “padrone”. Il quale, però, anziché acquistare il necessario per nutrirli, spendeva nelle cantine e con le donne il risultato della questua che gli veniva consegnata dal bimbo più grande. Una volta superata la frontiera, che di solito era a Briançon, il padrone consegnava la “merce” umana ad un altro incettatore, che tornava indietro per altri “acquisti”. Per i bambini, invece, ricominciava lo strazio dell’accattonaggio per le strade d’Europa. Gli abitanti di Londra, Parigi, Vienna, Pietroburgo, Madrid, reagirono con sgomento o scandalo davanti allo spettacolo dei piccoli straccioni italiani, al punto che la loro presenza invadente riempì le prime pagine dei giornali europei, inchiodando alle proprie responsabilità il nuovo Stato italiano.

Norberto Lombardi, una vita spesa nello studio e nell’analisi delle problematiche dell’emigrazione, collega giustamente questo fenomeno a una “lontana cultura della partenza”. Una cultura con radici antiche, perché fin dalla notte dei tempi era invalsa l’abitudine, in tutta l’Europa, di stare via da casa per fuggire dalla miseria cercando altre opportunità di lavoro. Abitudine legata, nel Molise, alla mobilità dei lavoratori diretti verso il Tavoliere e Terra di lavoro, e soprattutto all’abitudine stagionale e secolare della transumanza. Semplificando molto, si possono citare il periodo Natalizio, quando erano gli zampognari a esibirsi in altri paesi e città accompagnati dai loro strumenti, o il periodo della mietitura, quando si andava nella vicina Puglia, e poi, soprattutto, c’era la transumanza, che teneva il lavoratore lontano da casa per diversi mesi, lasciando alla propria donna la gestione della famiglia, degli animali e della campagna.

Ma si trattava, appunto, di un’abitudine radicata quanto ciclica, che vedeva come protagonisti soprattutto gli adulti. Ma non solo gli adulti.

Infatti il Ministero degli Interni già nel 1868 segnalava la presenza all’estero di bambini girovaghi provenienti dalla provincia di Campobasso, ambulanti di mestiere, strimpellatori e figurinai, ma anche ragazzi di strada o assoldati per lavori particolari. Bambini – provenienti da tutta la fascia appenninica e dall’arco alpino- che sono stati considerati dagli studiosi del settore come avanguardie dell’emigrazione contadina e montanara vera e propria.

Ma questi casi considerati piuttosto sporadici si trasformano, intorno al 1860, in un fenomeno patologico, che coinvolge un sistema ben collaudato consistente in una vera e propria tratta dei fanciulli, dapprima in giro per l’Europa, poi spediti oltreoceano.

Ma come si era arrivati fino a quel punto?

Era successo che nella fase del passaggio dalla monarchia dei Borboni a quella dei Savoia l’aumento delle tasse e la pioggia di leggi e diposizioni calate dall’alto senza tener conto delle peculiarità delle singole realtà regionali non fecero che peggiorare la situazione generale. E se il Nord Italia era avvantaggiato dalla presenza delle fabbriche, per cui molti imprenditori preferivano assumere anche i bambini perché sottopagati (alla stregua delle donne), il Sud continuò a sfruttare i minori come aiutanti nelle attività commerciali e turistiche (nelle città), come pastori o contadinelli nelle campagne. Zoomando sul Molise, in estrema sintesi possiamo dire che la regione si trovò ferma al secolo precedente, arretrata sotto tutti i profili: agricoltura, zootecnia, squilibrio tra braccia disponibili e reali possibilità occupazionali. Nell’ambito amministrativo i prefetti denunciavano stagnazione, carenza d’idee e mancanza di volontà politica. Per quanto riguarda l’istruzione, mancavano maestri e aule, e i genitori si rifiutavano di fare a meno delle braccia da lavoro rappresentate dai figli, che dovevano contribuire all’economia familiare nei campi o come pastorelli. In breve, la situazione scolastica non era diversa da quella denunciata da Vincenzo Cuoco ai primi del 1800, e l’analfabetismo era alle stelle.

La risposta complessiva al perdurare della crisi socio-economica arrivò con l’aumento degli espatri: nel decennio 1876-1885 i molisani che varcarono i confini, su 381.712 abitanti, furono 20mila578, pari al 5,39% del totale.

Alla fuga degli adulti corrispose la massiccia incetta di bambini da “fittare”, e, siccome la povertà vera era in montagna, gli incettatori- come già ho accennato- battevano le zone più povere dello Stivale. Spesso erano i compaesani a dedicarsi alla tratta, e stipulavano falsi contratti di apprendistato con i genitori, che si fidavano. Sbagliando, perché erano persone senza scrupoli, veri padroni di schiavi, che per convincere i genitori del bambino si impegnavano a pagargli anche le spese di viaggio per il rimpatrio. Cosa che raramente accadeva, perché di molti ragazzi si perdevano le tracce, perché magari “rivenduti” a nuovi padroni ubicati in città europee dove l’attività girovaga dava migliori guadagni. Oppure perché erano morti di stenti. Ma anche di fatica e disagi nelle orribili vetrerie francesi o nelle miniere europee, dove gli incettatori avevano posto i ragazzi per “nasconderli” agli occhi del mondo.

Intanto fioccavano le inchieste di economisti e sociologi che mettevano in luce lo sconquasso sociale, così come le nefaste conseguenze psico-fisiche derivate dall’impiego dei bambini nelle fabbriche al Nord, nel turismo e nelle campagne al Sud, nelle vetrerie e nelle miniere europee, nelle zolfatare siciliane.

Anche i Consolati e le Ambasciate all’estero facevano sentire alta la loro voce, spesso attraverso pressanti inchieste.

Ma come rispose lo Stato italiano di fronte allo scandalo della stampa europea, e di fronte al braccio di ferro ingaggiato tra gli imprenditori del Nord, interessati solo ai loro ritorni economici, e le menti più illuminate, le associazioni filantropiche laiche ed ecclesiastiche allarmate dalla condizione miserevole dei fanciulli?

Ebbene, quella dello Stato fu una risposta balbettante, di cui dò conto dettagliatamente nel mio libro «L’infanzia migrante tra realtà e rappresentazione letteraria», Ed. Iannone, 2020, frutto dell’indagine che mi ha fatto attraversare il lockdown senza neppure rendermene conto, talmente ero emotivamente presa da questa brutta pagina della nostra Storia regionale. Storia colpevolmente taciuta dagli albori fino al suo esaurirsi.

Di fatto, se si eccettua l’articolo dell’«Eco del Sannio» del 1901 sull’argomento, se si esclude la serie d’interrogazioni e interpellanze fatte in Consiglio Provinciale dal medico e uomo politico Michele Pietravalle, nessuno ha dato mai voce a queste vittime innocenti.

Un silenzio, quello molisano, che urla e stride rispetto alla narrativa (Verga, Pirandello, Pascoli) alle poesie, alle ricerche, a tutta una letteratura italiana e straniera che ha affrontato questa questione fin dal suo nascere, e su cui mi sono soffermata ampiamente nel mio libro. Perché film come «La storia del piccolo vetraio » del regista Capitani, e, in tempi meno recenti, romanzi come «Senza famiglia» di Hector Malot, «Oliver Twist» di C.Dickens, il romanzo « Sull’oceano » e il racconto « Dagli Appennini alle Ande» di E. De Amicis, fiabe come «Hansel e Gretel» o « La piccola fiammiferaia» non sono nati dalla fantasia dei loro autori, bensì da una realtà con cui gli scrittori in qualche modo erano venuti a contatto.

Nel Molise la prima indagine su « La tratta dei fanciulli» si deve all’attento ricercatore isernino Nicola Paolino, che la pubblica nel 2007 per i tipi di Iannone, mentre nel 2014 diversi documenti vengono esposti presso l’Archivio di Stato della città pentra, su cui Mauro Gioielli pubblica un articolo di commento (« Il Quotidiano del Molise» del 20 ottobre 2014). Vedere il libro di Paolino, per puro caso, nel corso della mostra su “Le Donne e l’emigrazione” allestita dall’associazione pro A.Giovannitti a palazzo Gil proprio alla vigilia della pandemia, mi ha coinvolto immediatamente. Era come una febbre, per me, che mi ha costretto a scavare. Ma non immaginavo tanto orrore.

Orrore che anche oggi, moltiplicato all’infinito, è sotto ai nostri occhi, ormai assuefatti a tutto il male del mondo.

Purtroppo, leggiamo che il fenomeno della “nuova” schiavitù riguarda anche i giovanissimi, assumendo dimensioni planetarie, e sono centinaia di milioni i bambini sfruttati nelle miniere d’argento, di nikel, di cobalto, oppure alla ricerca di residui elettronici abbandonati sulle montagne di spazzatura tossica…

Walter Benjamin diceva: “E’ difficile onorare la memoria dei senza nome; alla memoria dei senza nome è consacrata la ricostruzione storica”.

Questa mia ricerca ha appunto l’obiettivo – e perdonatemi se vi sembrerà una pretesa assurda -di dare voce ai fanciulli di ieri e di oggi entrati inconsapevolmente nell’allucinante vortice dei fatti e misfatti della Storia degli uomini.

Rita Frattolillo