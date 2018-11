La Troupe Rai di Riccardo Barbieri sposa il progetto Borghi d’Eccellenza e torna in Molise per girare un altro splendido documentario a Bagnoli del Trigno.

Riccardo Barbieri con la complicità di Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza e del maestro Claudio Luongo, che con le sue musiche accompagna i documentari di Geo, ha voluto proporre decine di documentari proprio in Molise e del Molise più significativo, più vero.

Questa volta la Rai è stata in Molise per scoprire il trignolino e il suo frutto “ il prugnolo “, il tartufo, i funghi , e gli attrezzi per la cava del tartufo, la cucina e le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche.

Un documentario che andrà in onda su reti Rai e che vedrà, dopo la vetrina Molisana de “ Il Borgo dei Borghi “, ancora il Molise protagonista con le bellezze di Bagnoli del Trigno.