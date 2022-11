Il Molise perde 300 residenti al mese, regione verso la desertificazione ma questo non interessa a nessuno

All’incontro all’Unimol, promosso dall’Istat, nessun rappresentante istituzionale

Il Molise continua inesorabilmente a spopolarsi ma questo sembra non interessare a nessuno. Il tema è stato al centro della 12^ giornata italiana della statistica, promossa dall’Istat e svoltasi questa mattina, martedì 15 novembre, all’Unimol durante la quale sono stati approfondite le ragioni che sono alla base dello spopolamento. Durante l’interessante incontro si è rimarcato come il Molise sia una regione che sta accelerando nella perdita di popolazione. Circa 300 residenti al mese vanno via da questa terra e il dato è certificato dagli ultimi dati dell’Istat aggiornati a gennaio. Un tema che dovrebbe far venire la pelle d’oca ai nostri rappresentanti istituzionali. Che, per provare quantomeno ad affrontarlo, dovrebbero innanzitutto conoscerlo. E invece all’appuntamento di questa mattina all’Unimol non c’era nessun rappresentante istituzionale. Sindaci, consiglieri regionali, parlamentari: tutti assenti ingiustificati. Quando poi propinano le ricette per invertire la tendenza, sorge il dubbio che non conoscano a fondo le cause che stanno portando alla desertificazione della regione. Come diceva Einaudi, bisogna “conoscere per deliberare”. redpol