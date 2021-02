di Sofia Andia Grifone e Nunzio Vecchio

Il Molise, terra sconosciuta a molti degli italiani, da qualche anno è oggetto di beffe soprattutto attraverso il detto “il Molise non esiste”: ma fino a che punto questo è vero?

Che vi piaccia o no il Molise ,invece, esiste eccome e sono tante le cose che ha da offire: dal mare alla montagna, dalla cucina tipica dei nonni allo street festival per i più giovani, dai siti archeologici al museo d’arte moderna.

Per chi viene per la prima volta nella regione sono tanti gli itinerari da poter seguire. Geograficamente se si arriva dalla vicina Campania, andando verso il capoluogo di regione, subito si incontrano l’area archeologica di “Altilia”, la città dissepolta, una testimonianza incredibilmente ben conservata di una città della provincia romana, che è possibile visitare gratuitamente; andando più avanti, nel vicino comune di Guardiaregia, è possibile rimanere affascinati dalla natura incontaminata del secondo oasi WWF più grande d’Italia.

Se si arriva, invece, dal Lazio è possibile trascorrere una giornata sulla riva del lago di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, dove, oltre allo straordinario paesaggio naturale, vi è la possibilità di partecipare a eventi e campeggi organizzati durante la stagione estiva, ricchi di attività. Inoltre, proseguendo verso il capoluogo, è possibile visitare il ponte tibetano di Roccamandolfi o le cascate di Carpinone, sempre in provincia di Isernia. Il Molise possiede anche 35 km di costa che si estende dalla foce del fiume Trigno a quella del torrente Saccione. L’omogeneità della costa è interrotta dal promontorio sul quale sorge il borgo antico di Termoli, circondato da alte mura fortificate che cadono a picco sul mare, dove d’estate è possibile assistere all’affascinante incendio del castello, magari, dopo essersi fatti un bagno nel mare certificato bandiera blu e dopo aver visitato il museo d’arte contemporanea. Inoltre, tanti sono gli eventi a cui poter partecipare: l’estivo street festival di Civita Campomarano che prevede la partecipazione di molti artisti, anche musicali; il festival dedicato alla musica jazz che si tiene nei comuni di Campodipietra e San Giovanni in Galdo; la storica processione dei misteri che va avanti dal 1768 nel capoluogo di regione. Per chi invece è amante della cucina, il Molise non si fa mancare nulla: dai cavatelli con il sugo di “tracchiulelle” (costolette di maiale), alle pallotte “cacio e ova”, dal tipico baccalà “arracanato” del periodo natalizio ai formaggi e ai salumi tipici molisani, ce n’è per tutti i gusti.

Sorge spontanea la domanda: “Perchè allora il Molise non esiste?”

Mancano strategie di promozione turistica non solo per le località marittime ma anche per quelle, ancora più trascurate, dell’entroterra. Il problema, infatti, del Molise è proprio quello di non riuscire a captare l’attenzione non solo degli italiani ma anche di stranieri che rimarrebbero affascinati soprattutto dalla natura incontaminata che pochi luoghi nel mondo possono ancora vantare di avere. Inoltre è dovere di ogni cittadino accogliere al meglio i turisti, che soprattutto nell’ultimo periodo hanno iniziato ad apprezzare la nostra regione, vedendola come un luogo sicuro grazie ai grandi spazi aperti e all’aria salubre e pulita. La soluzione, quindi, qual è? Promuovere e sviluppare quegli aspetti della regione che la rendono appettibile agli occhi dei turisti.