Il Molise nel cuore della Lucarelli: «Stiamo cercando casa in regione»

Ha raccontato il Molise attraverso le foto sui suoi social, visitando le aziende del luogo, parlando con i proprietari dei ristoranti e attraversando i sentieri dei turisti per arrivare alle cascate. Ha visitato luoghi che molti neanche conoscono raccontando il suo viaggio in quella che ha definito una sorta di Narnia in una pagina intera de “Il Fatto Quotidiano” oltre che attraverso un video che verrà pubblicato tra qualche giorno.

Un viaggio, quello di Selvaggia Lucarelli in Molise, che non è passato inosservato, suscitando tantissimi apprezzamenti da parte dei molisani che hanno letteralmente invaso la bacheca della giornalista e speaker di commenti e post di ammirazione, ma anche ironia e critiche.

Con il tono che da sempre la contraddistingue la Lucarelli ha voluto in parte replicare alle polemiche che l’hanno involontariamente investita ma ha anche voluto essere positiva rispetto al Molise e alle sue bellezze.

«Durante il mio viaggio in Molise – si legge nel post apparso sul profilo Facebook della Lucarelli – ho raccontato la regione con foto sui social, ho visitato aziende del luogo, ho parlato con proprietari di ristoranti, con chi ha costruito sentieri per far arrivare i turisti alle cascate senza l’aiuto della politica, con chi ha l’unico b&b in un paese quasi disabitato, ho visitato non so quanti paesi, ho scritto una pagina intera sul Fatto, a breve pubblicherò un video realizzato col drone. Lo stesso ha fatto Lorenzo.

Ho scritto che è una regione struggente e meravigliosa, dimenticata, così abituata a bastare a se stessa che non si ricorda neanche più di raccontarsi. Ho ricevuto così tanto affetto dai molisani che qualche lettera l’ho anche pubblicata sul fatto.

Spero che il Molise abbia un domani pieno di turisti, di cartelli che indicano le bellezze del luogo e, soprattutto, di politici all’altezza, a partire da quelli che si occupano di turismo – conclude la Lucarelli –

Viva il Molise, e a presto, visto che proprio lì stiamo cercando una casa».