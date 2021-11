Il Molise incanta: francesi, americani e tedeschi fanno a gara per una casa

È successo a Longano dove, affascinati e ammaliati dalla bellezza del piccolo borgo, i turisti cercano comprare una casa “fuori dal mondo”

Longano incanta i turisti. Ce lo ha raccontato personalmente il sindaco, Cristian Sellecchia, nel corso della registrazione della puntata della rubrica ‘Un comune a settimana in poemetto” dedicata a Longano, che uscirà domenica prossima sul nostro giornale.

Dunque, parlando di arte e cultura del territorio, il sindaco ha acceso i riflettori sul fascino di Longano, che ha colpito talmente tanto i turisti stranieri da indurli a comprare una casa per le vacanze proprio a Longano. È un’abitudine piuttosto frequente, soprattutto in America, quella di comprare casali nei posti meno conosciuti di Italia per trascorrere il tempo libero immersi nella natura, godendo dell’aria pulita e della tranquillità.

“Nel 2021, nonostante la crisi sanitaria, il turismo non si è fermato e ho assistito nel mio piccolo comune a un interesse di acquistare abitazioni da parte di giovani coppie provenienti da Germania, Francia e Stati Uniti, traccia evidente che fuori dall’Italia i piccoli comuni molisani esistono -ha spiegato il primo cittadino, Cristian Sellecchia -. È un segnale importante per i piccoli borghi perché significa che dobbiamo e possiamo investire non solo in pubblicità, ma anche in ricettività, valorizzando le peculiarità classiche del territorio che sono, nel caso specifico dell’area matesina, natura, ambiente, cultura, tradizioni e gastronomia”.