«Il Molise in stato di gravissimo abbandono», il grido dell’Usb Molise

La pandemia legata al Covid – 19 palesa nella maniera più assoluta i limiti e le carenze della nostra classe politica dirigente Regionale -si legge in una nota dell’USB Federazione Molise– L’arroganza, l’incompetenza e la superficialità del Presidente Toma e del DG Asrem Florenzano stanno portando il Molise verso la catastrofe sanitaria. I dati degli ultimi 10 giorni certificano come la nostra Regione sia tra quelle che hanno una percentuale di contagi ai livelli della Lombardia, del Veneto e comunque di Regioni classificate come zone Rosse dall’ultimo DPCM. La terapia intensiva (6 posti) e il reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso sono già saturi, la mancanza di un ospedale COVID, di personale sanitario, della medicina territoriale e di una rete utile a ricostruire la catena crescente dei contagi porterà inevitabilmente alla deriva.

Il Presidente Toma, come suo solito si sottrae al confronto sistematicamente, come testimonia la annosa vertenza dei forestali Molisani, che non percepiscono spettanze dal mese di agosto e al momento non intravedono alcuna prospettiva a riguardo, nonostante le costanti e imperterrite sollecitazioni da parte della scrivente OOSS . Stesso discorso per quanto concerne gli operatori del trasporto pubblico e della sanità stessa.

Un quadro catastrofico a cui va posto un rimedio immediatamente, pertanto nella giornata di lunedì 09 novembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 abbiamo indetto una conferenza stampa presso la Giunta Regionale del Molise, in Via Genova, per denunciare lo stato gravissimo abbandono in cui versa la Regione ed invitare i Consiglieri Regionali a chiedere immediatamente la sfiducia dell’uomo solo al timone che sta guidando il Molise verso il baratro. Ogni rappresentante in consiglio Regionale ha l’obbligo morale, a prescindere dall’appartenenza politica e tralasciando gli interessi personali, di tutelare e difendere la salute e la dignità del popolo Molisano.

Contestualmente porteremo a conoscenza del Ministro Speranza della drammatica situazione sanitaria del Molise e chiederemo di intervenire celermente e in maniera forte evidenziando le gravi omissioni e la completa inettitudine del duo Toma – Florenzano.

E tempo di non perder tempo! E’ ora che i Molisani si riprendano il Molise, i loro diritti e la loro

dignità. Ora o mai più!