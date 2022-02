Il Molise ‘in love’: ecco la coppia che si è aggiudicata lo skipass omaggio

I risultati del contest organizzato dal Quotidiano del Molise in collaborazione con Matese Ski

E’ la foto della nostra lettrice Jessca Caprino e della sua dolce metà ad aggiudicarsi la coppia di Skipass in omaggio in occasione del contest che Il Quotidiano del Molise ha organizzato in collaborazione con Molise nel Cuore e Matese Ski per San Valentino.

La foto, come le oltre 500 che ci sono giunte, è stata pubblicata tra i commenti del post sulla nostra pagina Facebook, risultando la più votata con 274 like alla scadenza della mezzanotte del 13 febbraio.

Un contest che ha voluto mettere in evidenza l’amore tutto molisano e che ha riscosso un enorme successo a giudicare dall’altissimo numero di foto che hanno concorso per vincere la coppia di skipass.

Jessica e la sua dolce metà che sono risultati i vincitori possono mettersi in contatto con la nostra redazione scrivendoci su Messenger per conoscere le modalità di rito dello skipass omaggio.