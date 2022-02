“Il Molise in Inverno”, i vincitori della seconda settimana del contest

Tre gli skipass gratuiti assegnati: due assegnati dalla ‘giuria popolare’, il terzo, il “Premio Quotidiano” assegnato da un fotografo professionista alla foto più bella dal punto di vista tecnico, della composizione fotografica e del racconto fotografico

Si è chiusa la seconda settimana del contest “Il Molise in Inverno” organizzato dal Quotidiano del Molise e da Molise nel Cuore in collaborazione con Matese Ski che ha messo in palio tre skipass per Campitello Matese alle foto più belle dei paesaggi invernali molisani.

Tantissime le foto che ci sono state inviate dai nostri lettori su Messenger, sulla Direct di Instagram e attraverso i nostri numeri di WhatsApp, a dimostrazione del fascino che suscita la nostra regione nella stagione più fredda dell’anno.

Due skipass sono stati assegnati sulla base del voto della giuria popolare alle due foto che hanno raccolto più like tra Facebook ed Instagram: tutti gli scatti, infatti, sono stati pubblicati su entrambe le nostre pagine e successivamente sono stati sommati i like raccolti su Facebook con quelli raccolti su Instagram fino alla data di giovedì 3 febbraio.

Abbiamo, però, voluto assegnare anche un terzo skipass gratuito attraverso il “Premio Quotidiano”: in questo caso ad esprimersi è stata una giuria tecnica composta, per questa seconda settimana di contest, dal fotografo professionista Roberto Tucci.

A lui è spettato il compito di premiare la foto migliore dal punto di vista tecnico, della composizione fotografica e del racconto fotografico.

Primo posto giuria popolare: foto Silvana Colavita

Di seguito la ripartizione dei premi

Giuria popolare (data dalla sommatoria dei like raccolti su Facebook ed Instagram)

Primo posto: ad uno splendido tramonto tutto molisano che ci è stato inviato da Silvana Colavita.

Secondo posto: ad uno scorcio innevato di Cercemaggiore vista dall’alto che ci è stato inviato da Max Zurlo

La giuria tecnica composta dal fotografo professionista Roberto Tucci (https://www.facebook.com/robertotuccifotografo), invece, ha premiato lo scatto realizzato da Bocconi d’Autore.

Secondo posto giuria popolare: foto Max Zurlo

Continua il contest “Il Molise in Inverno”

Visto il grande successo, il Quotidiano del Molise, sempre in collaborazione con Matese Ski, ha deciso di riproporre nuovamente il contest!

Per partecipare basterà come sempre inviarci le foto dei paesaggi molisani in inverno tramite Messenger o in Direct su Instagram fino a martedì 8 febbraio.

Anche in questo caso saranno tre gli skipass assegnati: due dalla giuria popolare sulla base dei like. Si potranno votare le foto pervenute entro la data dell’8 febbraio fino a giovedì 10 febbraio quando poi saranno chiuse le votazioni.

“Premio Quotidiano” assegnato dalla giuria tecnica: foto Bocconi d’Autore

Il terzo skipass sarà assegnato dalla giuria tecnica che ogni settimana sarà composta da un fotografo professionista.