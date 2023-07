Il Molise in forno, superati i 40 gradi: record storico per Campobasso

Ma anche in alta quota, ai 1450 metri di Campitello Matese, i valori sono molto rilevanti e arrivano a toccare i 29,8°

Giornata torrida, quella di oggi, lunedì 17 luglio, per il Molise che boccheggia in preda all’anticiclone africano Caronte e alla tempesta di caldo infernale “hot storm”. Il portale meteoinmolise.com alle 15 ha rilevato la punta massima di temperatura con i +40,7° in località Melanico a Santa Croce di Magliano seguita dai +39.6 Fondovalle Castropignano e i +38.5 Campodpietra. Ma anche in alta quota, ai 1450 metri di Campitello Matese, i valori sono molto rilevanti arrivando a toccare i 29,8, a circa un grado dal suo record di caldo storico.

A Campobasso, invece, come fa notare il meteorologo di Meteo in Molise, Gianfranco Spensieri sui suoi canali social ufficiali, «i +38° registrati da Aeronautica Militare potrebbero valere essere il nuovo record di sempre per il mese di luglio per la città con il precedente che si attestava ai +37,4° nello stesso mese del 1983. Il valore però è in attesa di conferma e di validazione nella giornata di domani».