Tv e quotidiani nazionali hanno dato risalto alla notizia pubblicata dal New York Times

C’è Tokio e fin qui nulla di strano, tra le mete da visitare nel 2020 suggerite dal New York Times; ci sono i ghiacciai della Groenlandia, ci sono isole paradisiache e poi la vera sorpresa, il nostro Molise: la più giovane regione d’Italia è stata inserita tra le mete da non perdere proposte dal quotidiano statunitense. Una notizia ripresa dalla maggior parte delle televisioni e quotidiani nazionali che nelle scorse ore hanno “riscoperto” il fascino della nostra regione. Rai Uno (nel video il servizio del Tg1 dedicato esclusivamente al Molise), Corriere della Sera, Repubblica, sono solo alcuni dei mezzi di informazione che hanno dato ampio risalto al Molise.

«Quanto al Molise (“non ne avete mai sentito parlare? Non sentitevi in imbarazzo”, scrive il Times) è la scelta ideale per chi è in cerca di un’Italia “al tempo stesso tradizionale e incontaminata”: aree archeologiche come Saepinum, le coste pulitissime e le montagne che hanno fatto da sfondo al cammino della transumanza iscritto l’anno scorso nelle liste dell’UNESCO, sono alcuni degli elementi che hanno ispirato la scelta».