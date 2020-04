Il Molise ha un’opportunità irripetibile per i prossimi mesi

Potrebbe essere un “modello di rilancio” dell’economia e del turismo italiano

In questa fase storica, dove si ripartirà da zero in tutti i settori della società, la terra molisana, per fortuna la meno devastata in Italia dal Coronavirus, potrebbe ospitare uno dei più ambiziosi progetti di rilancio e di tutela del Made in Italy, nonché organizzarsi come “PIATTAFORMA PILOTA” per rilanciare il turismo in generale e l’enogastronomia in particolare.

Bisogna trasformare un secolare isolato geografico e genetico in un grande pregio per tutti grazie agli enormi spazi a disposizione.



Ad esempio in Molise si potrebbero svolgere, con il rispetto di un rigoroso protocollo anti contagi, nella “zone incontaminate”:



1) i matrimoni che non si possono celebrare altrove;

2) i tanti eventi culturali che non si possono celebrare altrove;

3) gli eventi enogastronomici che non si possono celebrare altrove;

4) tante altre manifestazioni importanti che non si possono celebrare altrove.

Inoltre, i turisti, forniti di passaporto medico (prova sangue, anticorpi o cellule), potrebbero accedere nelle “zone molisane protette” di mare e di montagna.



D’altronde il Molise, per via delle sue poche vie di fuga, consentirebbe agevoli controlli alle Forze dell’Ordine e alle Autorità Sanitarie.

Ovviamente perché ciò avvenga lo Stato dovrebbe impegnarsi ad investire in Molise miliardi di euro in Infrastrutture, Servizi e Sanità Pubblica.

#l’italiaripartedalmolise (avv. Luigi Iosa)