«Il Molise finora è stato amministrato male. Salvini sarà presto qui», a Termoli l’onorevole Crippa

REDAZIONE TERMOLI

E’ arrivato in basso Molise per incontrare i giovani della Lega e tracciare il cammino in vista delle prossime elezioni amministrative Andrea Crippa, onorevole e coordinatore della Lega Giovani. Sotto la lente non solo l’impegno a rinnovare la classe dirigente partendo, appunto dai più giovani ma anche uno sguardo alle prossime elezioni amministrative ed europee. «In Molise ci sono tanti ragazzi tra i 18 e i 30 anni che si stanno avvicinando alla Lega per iniziare una politica sulle esperienze e le capacità. Chi ha amministrato finora – ha affermato Crippa – l’ha fatto male. Cercheremo di portare avanti un modello diverso di amministrazione che stiamo già effettuando in nord Italia e cercheremo di esportarlo anche in queste zone». Sotto la lente anche la necessità di consolidare il risultato delle ultime elezioni Politiche e regionali che, necessariamente sono banco di partenza per i prossimi appuntamenti elettorali. Infine la promessa: «Salvini verrà presto in Molise».