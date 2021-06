Il Molise festeggia la Repubblica vaccinando gli studenti. Licianci: “Sono felici”

Il Molise festeggia la Repubblica vaccinando gli studenti. La parte migliore del Paese, la classe dirigente del domani, il futuro della nostra regione. Tutti in fila, decisi e composti. Nessun tentennamento, nessuna esitazione, nessuna paura. Consapevoli dell’importante passo che stanno facendo per riappropriarsi della “normalità”, per tornare a vivere. Loro che, probabilmente, più di tutti hanno portato il peso del confinamento. E oggi per loro è stata una sorta di liberazione, nel giorno in cui l’Italia festeggia la Repubblica.

“Sono arrivati sereni e felici – ha detto ai nostri microfoni Antonietta Licianci, responsabile infermieristico del punto vaccinale e dell’intero Cardarelli. Sino ad ora (ore 14) abbiamo effettuato 210 dosi ai ragazzi del 2002 e 2003 e sino a questa sera ne faremo 400. I ragazzi, nel giorno della festa della Repubblica – ha concluso – sono venuti volentieri al Cardarelli.” red

L’INTERVISTA IN ALTO