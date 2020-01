Il Molise? «Esiste ed è una regione da visitare». Parola di UnoMattina

Ribalta nazionale per la nostra regione dopo quella internazionale del New York Times

E’ la descrizione di una regione ancora incontaminata e sconosciuta ma assolutamente da visitare quella che è stata data nel corso della trasmissione Uno Mattina che si è occupata del Molise balzato agli onori della cronaca dopo il servizio del New York Times. In collegamento da Altilia l’assessore regionale Vincenzo Cotugno. Otto minuti di collegamento che valgono una vetrina nazionale di assoluta importanza soprattutto perché arriva dalla tv ammiraglia della Rai, Rai1. Sotto la lente anche la necessità di aumentare la popolazione considerando che nel 2018 sono stati molti quelli che hanno abbandonato il Molise risultata la regione con più emigrazione in Italia.