Il Molise esiste e sta per diventare un gioco: tira i dadi e… statt accuort!

La data non è ancora stata annunciata ma sarà possibile acquistarlo online ed in alcuni punti vendita del Molise. “Non è solo un gioco, ma una regione da scoprire”

Solo conquistando tutto il Molise, dal mare alle montagne e lasciandoti conquistare dalle sue bellezze, potrai finalmente dire: Il Molise esiste.

Breve e concisa la descrizione sulla pagina facebook dedicata al Gioco del Molise che, stando a quanto si legge sul noto social network, è di prossima uscita. La data ancora non è stata annunciata, ma si sa che sarà venduto sul web, in alcuni punti vendita di giocattoli e in libreria. Ovviamente in Molise.

L’attesa tra i followers e tra numerosi curiosi è tanta, sarà necessario però attendere ancora un po’.

Intanto gli ideatori fanno sapere che “Non è solo un gioco, ma una regione da scoprire”.

Poi un avvertimento: Tira i dadi e… statt acccuort all mazzate de lu cecat.