Il Molise entra nell’Alleanza europea per la transizione equa dell’industria automobilistica  

Molise, Umbria e Toscana si uniscono ad Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Veneto ed entrano a far parte della rete di territori europei impegnati per il successo della transizione “verde” dell’industria automobilistica e della sua filiera. L’Italia diventa così il Paese più rappresentato all’interno dell’Alleanza che mira a fare in modo che la decarbonizzazione dei trasporti dell’UE sia accompagnata da una valutazione scrupolosa dell’impatto sulle economie regionali e da misure efficaci per garantire posti di lavoro, competitività e coesione sia economica che sociale in ogni territorio europeo interessato dalla transizione.

Molise, Umbria e Toscana aderiscono all’Alleanza delle regioni europee con un forte settore automobilistico (Automotive Regions Alliance), che ora conta 24 membri provenienti da sette Stati dell’Unione. Nata con il sostegno del Comitato europeo delle Regioni (CdR), l’Alleanza è stata lanciata ufficialmente il 30 giugno per sostenere una transizione giusta, socialmente equa e di successo nell’industria automobilistica e della sua filiera in Europa. Tra le rivendicazioni e gli obiettivi delle regioni che ne fanno parte, figurano l’istituzione di un nuovo meccanismo di sostegno con un bilancio dedicato, la realizzazione di valutazioni d’impatto territoriale, fondi per la riqualificazione e l’aggiornamento della forza lavoro, e linee guida più flessibili in materia di aiuti di Stato.

“Abbiamo colto l’opportunità dell’alleanza fra le regioni d’Europa su un tema così vitale per lo sviluppo dei nostri territori, per l’occupazione e per la competitività dei sistemi produttivi. La filiera dell’automotive è da sempre un pilastro dell’economia molisana e riteniamo che rappresenti anche per il futuro un asse di sviluppo e di crescita. Con tali motivazioni abbiamo partecipato al recente Accordo di programma sottoscritto con il Gruppo Stellantis e lo Stato italiano e intendiamo fortemente continuare a lavorare, al fianco delle altre regioni europee, per strategie che mirano, contemporaneamente, alla transizione del settore e alla salvaguardia dei livelli occupazionali ,” ha dichiarato il Presidente della Regione Molise Donato Toma (IT/PPE).