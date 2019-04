Il Molise è tra le regioni con il minor numero di medici

Lazio, Molise e Lombardia sono le regioni attualmente con il minor numero di medici. Il futuro prossimo del Servizio sanitario nazionale, tra pensionamenti e cattiva programmazione, è infatti ad alto rischio carenza camici bianchi: calcolando il numero di posti per i corsi di laurea e delle scuole di specializzazione messi a bando ogni anno, dei 56 mila medici che il Ssn perderà nei prossimi 15 anni saranno rimpiazzati solo il 75%, cioè 42 mila. Mancheranno quindi all’appello circa 14 mila medici. Per ridare ossigeno al sistema saranno necessari 13.500 immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e 11 mila posti di specializzazione. È questa la proiezione dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (basate sui dati del Miur e del Ministero della Salute) che opera all’interno di Vithali, spin off dell’Università Cattolica presso la sede di Roma. Diretto da Walter Ricciardi, con la direzione scientifica di Alessandro Solipaca, ha sviluppato un modello di previsione per stimare quanti medici e quanti specialisti (compresi i Medici di medicina generale) l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni. Secondo i ricercatori dell’Osservatorio, nell’ipotesi che nel prossimo anno accademico 2019/2020 siano immatricolati 10 mila studenti, si può prevedere che di questa coorte circa 8 mila e 700 saranno laureati tra 6 anni, considerando poi le coorti successive, in 10 anni in Italia ci saranno circa 49 mila nuovi laureati in medicina e chirurgia. In conseguenza di quanto detto, è possibile prevedere che gli specializzati tra 15 anni saranno appunto circa 42 mila. La dotazione minore di medici si riscontra nel Lazio, Molise e Lombardia le quali hanno 1,3 e 1,4 medici ogni mille abitanti, a livello nazionale si attesta a 1,7 per mille Molise e Lazio sono le Regioni che hanno sperimentato la diminuzione più marcata dal 2013, 16,3% e 13,3% rispettivamente. In generale, la carenza di camici bianchi mediamente più bassa si registra nelle regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Sardegna e della Basilicata che vantano invece un rapporto medico/popolazione superiore alla media nazionale, rispettivamente 2,7 e 2,1 ogni mille abitanti. Alla carenza di medici si accompagna poi progressivo invecchiamento della categoria. Tirando le somme “Il rientro dal deficit delle Regioni attuato tagliando la spesa per il personale medico da un lato, la cattiva programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di specializzazione dall’altro mettono il Ssn di fronte a una vera emergenza per il futuro”.