“Il Molise e la sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia”, il convegno nel 58esimo anno di nascita della Regione

regionale.

E’ stata quindi la volta dei contributi, in termini di visione politica e strategica sul futuro del regionalismo, dei Consiglieri regionali Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Andrea Greco e Angelo Michele Iorio.

Hanno quindi preso la parola i rappresentanti regionali della Cisl, Antonio D’Alessandro, e della UIL, Roberto D’Aloia.

Ha coordinato i lavori la giornalista Mariella Spaziano.

Nel corso del convegno, in occasione dei 50 anni di attività del Consiglio regionale, la Presidenza ha inteso dar vita, con Poste italiane, ad uno speciale annullo filatelico.

Seguirà, quindi, nel pomeriggio, una seduta monotematica del Consiglio per esprimere una posizione ufficiale sul tema dell’autonomia regionale.