Il Molise è la regione con l’Rt più basso d’Italia dopo la Basilicata. Aumento nel resto del Paese

Un lieve aumento dei casi di persone positive al Coronavirus e dell’indice Rt di trasmissione del contagio si è registrato in Italia anche se la situazione rimane comunque stazionaria. E’ questo quanto emerge dal report dell’ l’Istituto superiore di Sanità nel monitoraggio effettuato insieme al Ministero della Salute nella settimana che va dal 6 al 12 luglio. Sono sei le regioni italiane dove il tasso di contagiosità di Sars-CoV-2 ha superato il livello di guardia che si attesta ad 1. Sono Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Ad emergere con forza è il dato del Molise che è la regione con l’Rt più basso d’Italia dopo la Basilicata, rispettivamente 0.05 e 0,02. Dunque se in tutta Italia l’indice di contagio ha registrato un lieve aumento il Molise continua ancora a mantenere un fronte positivo rispetto all’indice di contagio. A livello nazionale -si legge nel report- si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale = 1.01, sebbene sia inferiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza minore. Questo indica che la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane”. Per Gianni Rezza, capo dipartimento Prevenzione del ministero della Salute “il numero dei casi rispetto alla scorsa settimana è più o meno stabile. L’Rt è 1,01, con intervalli di confidenza che vanno da poco sopra a poco sotto l’unità. Questo è dovuto alla presenza di focolai di dimensioni più o meno rilevanti, spesso dovuti a casi importati dall’estero: ne consegue la necessità di continuare con comportamenti ispirati alla prudenza. La sanità pubblica deve intervenire prontamente per intercettarli e contenerli rapidamente”.