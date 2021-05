Il Molise è in zona bianca, niente restrizioni e coprifuoco: primi segnali di normalità

Un’alba diversa saluta il Molise che oggi entra ufficialmente in zona bianca insieme alla Sardegna e al Friuli Venezia Giulia. Una data importante quella di oggi, 31 maggio, che ben fa sperare. Da una parte la tregua della pandemia, dall’altra le riaperture con l’abolizione del coprifuoco. Ma andiamo a vedere cosa cambia da oggi in Molise. Se per tutte le altre regioni d’Italia (tutte in zona gialla) rimane invariato il coprifuoco dalle 23 alle 5, ecco che in Molise non c’è più il coprifuoco e di conseguenza gli spostamenti sono liberi giorno e notte. Altra sostanziale novità è che da oggi tutte le attività possono riaprire anticipando le date previste invece nella fascia gialla. Sono aperti parchi tematici e di divertimento. In zona gialla la riapertura è prevista il 15 giugno. Sono aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. In zona gialla la riapertura è prevista il 1 luglio. Si possono organizzare feste, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose. Per gli ospiti è obbligatorio il pass verde. In zona gialla sono consentite dal 15 giugno. In discoteca si potrà andare ma senza ballare. Si potrà ascoltare la musica, mangiare e bere. Ma sarà vietato stare sulla pista. Rimane obbligatorio l’uso della mascherina, sia all’aperto sia al chiuso, così come il distanziamento. Nelle regioni bianche (ma anche in quelle gialle) si entra senza pass. Sono aperte sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. In zona gialla la riapertura è prevista il 1 luglio.