Il Molise diventa “unità di misura”: l’iceberg più grande al mondo si stacca dall’Antartide, è grande quanto la nostra regione

Una enorme lastra di ghiaccio, la più grande al mondo, si è staccata dalla piattaforma di ghiaccio di Ronne in Antartide. Ad avvistare l’iceberg è stata l’Agenzia spaziale europea. È stato chiamato A-76 e si estende per circa 4320 chilometri quadrati, è lungo circa 170 chilometri e largo 25. Per fare un paragone quantomeno reale l’iceberg in questione è grande quanto l’intero Molise, che ha una superficie di 4.4612 chilometri quadrati e ancor più grande dell’isola spagnola di Maiorca. L’iceberg è stato avvistato dagli scienziati del British Antarctic Survey e immortalato dal satellite Sentinel-1, dell’iniziativa dell’Esa “Copernicus”.