“Il Molise delle meraviglie” raccontato in un bellissimo video

Il video racconta la storia di una ragazza che si perde con la sua macchina e, nel tentativo di ritrovare la strada del ritorno, inizia un viaggio esplorativo che la porterà alla conoscenza delle ricchezze culturali e paesaggistiche della regione. Scoprirà un territorio nuovo che guarderà con gli occhi meravigliati di un bambino. Perfino il suono del telefonino non la distoglierà dalla sua nuova scoperta. Questo spot intende promuovere un turismo lento e non convenzionale che è ancora possibile in una regione tanto piccola quanto autentica come il Molise.