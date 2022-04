“Il Molise della bellezza. Rocche, fortezze, castelli”, il nuovo libro di Gabriella Di Rocco

La presentazione si terrà al Circolo Sannitico di Campobasso. Interverranno l’architetto Franco Valente e la presidente della Sibpc, Isabella Astorri

Si terrà domani, martedì 5 aprile, nella sala “Domenico Fratianni” del Circolo Sannitico di Campobasso, con inizio alle 18, la presentazione del volume scritto e curato da Gabriella Di Rocco, dal titolo “Il Molise della bellezza. Rocche, fortezze, castelli”, edizioni Espera. Oltre all’autrice Gabriella Di Rocco, interverranno per l’occasione l’architetto Franco Valente, Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli Sezione Molise, Isabella Astorri, Presidente della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sezione Molise, e il dottor Luigi Sansone, Presidente della Banca Popolare delle Province Molisane. All’evento che è patrocinato dal Comune di Campobasso, saranno presenti anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice.

Il volume curato da Gabrielle Di Rocco si propone di mostrare la bellezza e il fascino dei castelli molisani, del paesaggio spesso ancora intatto in cui essi sono immersi, di tutte quelle rocche e fortezze disseminate sul territorio, abbarbicate su costoni rocciosi e picchi calcarei, che sfidano i secoli e l’incuria degli uomini.

“L’azione di divulgazione e di confronto sulle tematiche storiche e culturali proprie del nostro territorio ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo di proposte culturali in linea con quello che è il potenziale attrattivo che Campobasso e il Molise stanno dimostrando di possedere e poter proporre all’attenzione nazionale e internazionale. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Paola Felice – Per questo, poter riprendere con continuità a presentare all’attenzione pubblica studi e testi che tracciano un quadro dei nostri tesori risulta essere determinante, sia per permettere un confronto partendo da dati censiti e concreti riferiti al nostro patrimonio e sia per accogliere spunti, suggerimenti e riflessioni qualificate nel corso di incontri, come questo della presentazione del volume scritto da Gabriella Di Rocco, che il Comune di Campobasso vuole valorizzare come meritano.”

Il castello rappresenta indiscutibilmente l’elemento peculiare del paesaggio medievale. In Molise questo è evidente e palpabile. Non esiste borgo o villaggio, agglomerato o paese della Regione che non debba la sua stessa ragion d’essere ad un antico progetto fortificatorio. Nel testo di Gabriella Di Rocco ne sono stati censiti alcuni, quelli che maggiormente rappresentano quel particolare periodo della storia che convenzionalmente siamo adusi a chiamare Età di Mezzo. Nel volume, un ricco apparato fotografico correda e arricchisce l’agile narrazione che accompagna ciascun castello.