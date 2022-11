Il Molise del gaming al Lucca Comics: “Abbiamo infiammato l’edizione dei record”

Lo straordinario successo di Lasertag Club e VRClub: “Più di 4mila giocatori nelle nostre arene. Ci confermiamo il punto di riferimento del gioco dal vivo in tutta Italia. E la stagione invernale sarà ancora più incredibile”

Più di 4mila giocatori all’interno delle arene di lasergame e realtà virtuale in cinque giorni, eventi in notturna che hanno infiammato le strade di Lucca e una formula data dall’abbinata di lasergame tradizionale e lasergame in modalità realtà virtuale che si conferma un successo capace di coinvolgere ed entusiasmare gli utenti di qualsiasi località di Italia.

Lasertag Club e VRClub conquistano il Lucca Comcis 2022 ribattezzata da tutti gli organi di informazione nazionali l’edizione dei record della cinque giorni del cosplay e gaming più gettonata di Italia.

Edizione dei record con un attivo di 320mila persone che hanno attraversato le strade di Lucca. Edizione nel segno della speranza d’altronde il tema scelto dagli organizzatori era proprio “Hope” come campeggiava sui cartelloni.

Dopo il 2020 con eventi solo on line a causa delle restrizioni anti Covid e il 2021 con pubblico contingentato e tetto massimo di “appena” 20 mila spettatori al giorno, l’edizione di quest’anno ha segnato non solo il ritorno a una piena normalità per il festival, ma ne ha consolidato una volta di più la fama di evento di rilevanza mondiale nei settori del fumetto, del gioco di ruolo e del “costume”.

La gioia e la voglia di ritorno alla normalità si sono respirate per tutti i giorni del festival che ha avuto il clou con il saluto di Tim Burton da un balcone di piazza San Michele di fronte a migliaia di fans scatenati.

“Un fiume di persone che ha attraversato anche le nostre arene – ha affermato Valerio Di Bona, amministratore di Lasertag Club e VRClub – abbiamo lavorato senza sosta per cinque giorni per consentire a tutti di giocare e la soddisfazione sia dei grandi che dei bambini è stata evidente”.

“Abbiamo avuto file di attesa anche di un’ora e mezza per giocare con la realtà virtuale di VRClub e il lasergame di Lasertag Club – gli ha fatto eco Giuseppe Rocco, co amministratore di VRClub – ma la loro gioia alla fine di ogni singola partita è la dimostrazione che la strada imboccata è quella giusta.

Eravamo reduci dallo straordinario successo di Romics con cui oramai abbiamo una collaborazione consolidata – hanno proseguito – ma Lucca ci ha ufficialmente promosso come punto di riferimento dei giochi tattici dal vivo reali e nel Metaverso.

Le nostre società vengono contattate da tutta Italia per partecipare ai più importanti festival del gaming e per l’organizzazione di eventi come quello che abbiamo realizzato in notturna per le strade di Lucca con un Combact survival che ha letteralmente fatto impazzire i partecipanti”.

Il Molise esiste e conferma di avere realtà imprenditoriali di successo in grado di diventare riferimento molto al di fuori dei confini regionali.

“Ovviamente non ci fermiamo qui – hanno affermato Di Bona e Rocco – Lasertag Club e VRClub non vanno mai in vacanza. Stiamo organizzando già la stagione invernale che ci vedrà protagonisti nelle più importanti località turistiche dalla montagna al mare sia con il lasergame tradizionale che con quello nel Metaverso, abbiamo in corso l’apertura della sala di realtà virtuale di Macerata powered by VRClub che si va ad aggiungere a quella di Milano e alle altre arene itineranti che sono attive in Italia.

Ci aspetta un inverno incandescente che farà divertire mezza Italia. Perché se puoi immaginarlo puoi viverlo!”.