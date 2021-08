Il Molise come Montecarlo: 21mila euro in un hotel per una settimana per due persone a Larino

Il Molise, a quanto pare, sta diventando come Montecarlo. Un soggiorno per due persone di una settimana nella nostra regione, nella splendida Larino, alla modica cifra di 21.000 euro. E’ quanto viene segnalato da booking.com ai malcapitati che provano a prenotare una settimina in un hotel a 3 stelle. Incuriositi, abbiamo provato anche noi ad effettuare la prenotazione e il risultato è stato il medesimo: 21mila euro. Vogliamo augurarci che si tratti di un errore del famoso sito di viaggi o una imprecisione nel caricamento dei dati da parte dell’albergo. Perché se così non fosse ci sarebbe davvero da preoccuparsi. Una cifra evidentemente spropositata per un hotel di Larino: incluso nel prezzo, però, c’è la colazione. Niente paura.