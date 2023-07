Il Molise chiama Cuba: pittori in mostra a Termoli

Dal 22 luglio al 30 settembre un evento unico in regione

Una mostra pittorica di grande respiro, promossa e organizzata da Gino Fedele, figura di spicco da oltre quarant’anni nel panorama artistico del nostro territorio, verrà inaugurata a Termoli sabato 22 luglio alle ore 19,00 in Corso Umberto I n.49, e vi rimarrà fino al 30 settembre. Sarà un dono di alto livello culturale per i termolesi e tutti i molisani, e si andrà a inserire in un percorso artistico senza confini che, dagli anni ’50, ha portato la nostra città a una ribalta internazionale con il Premio Termoli, fondato e diretto da Achille Pace, grande pittore e grande termolese.

Ed è nel segno di un’arte che varca gli oceani e collega sponde tra loro molto lontane, che la mostra, partendo proprio da opere di Pace e di importanti pittori molisani quali Nino Barone, Vincenzo Mascia, Michele Pucacco, Ernesto Saquella e Giovanni Senatore, ha inteso arricchirsi di altri orizzonti e di nuove e sorprendenti visioni.

Ed è così che il Molise ha chiamato Cuba, e l’isola caraibica ha risposto con il fior fiore dei suoi pittori, quotati sui più importanti cataloghi americani e internazionali, come il versatile Oscar jr. Lasseria Rodriguez, che ha fama di “ creatore infinito”, presente con una produzione multiforme di opere con diverse ispirazioni creative. Rodriguez compie, attraverso grandi tele, la rivisitazione di modelli classici, rompendo schemi e mischiando linguaggi, ed è sua l’ imponente Nike di Samotracia che accoglie all’ingresso e introduce nel mondo fantastico di questa rassegna, “un paese delle meraviglie” in cui il visitatore si aggirerà con uno sguardo incantato tra creature arcane, come un unicorno affiancato da un angelo, galassie di colori, o le tante maschere di passaggio nella vita quotidiana…

E ancora ritroviamo Oscar Rodriguez nelle grandi immagini che esaltano la poesia di oggetti datati come un telefono, un grammofono, un giradischi, che sembrano evocare una comunicazione o un ascolto umano, per arrivare all’elevazione musicale di un pianoforte in un’ immagine obliqua, con i tasti che paiono tendere a vette artistiche.

E non si possono non ammirare le esplosioni di colori dei quadri di Eduardo Llibre Cossio sulle quali è poeticamente disposta l’immagine di donna distesa di Joel Jover Llenderroso, o le evanescenze azzurre di Harold Martin Ramirez in cui rarefatte figure diventano protagoniste di un sogno, così come altri abitanti della notte sono i suoi gufi, riprodotti in diversi quadri; o il mondo magico e colorato, ma ben definito, di Pedro Roig Bueno che ci parla di creature misteriose e innocenti su altalene, o folletti che sembrano amorevolmente affiorare dalla terra, quasi in contrapposizione al vissuto quotidiano di storie, a volte drammatiche o personali, di Miroslav De La Torre Kozorez che fa di ogni quadro una narrazione attraverso maschere grottesche che esprimono realtà e sentimenti guidati da parole scritte, lanciate lungo la tela.

Le opere esposte sono solo una parte del grande patrimonio artistico di quadri e sculture accumulato da Gino Fedele, organizzatore di mostre importanti fin dagli anni ‘ 70. Gino, nato a San Giacomo degli Schiavoni, e poi milanese e, infine, cubano di adozione (risiede a Camaguey da vent’anni) ha organizzato con grande sforzo fisico e creativo una mostra unica, che vuole essere una pietra miliare nella sua lunga carriera, per un pubblico attento che potrà condividere e, se vorrà, anche acquisire tasselli dell’infinita bellezza di questa rassegna.

Ogni settimana una grande parete della galleria ospiterà le opere di un singolo artista per coglierne lo spirito, l’evoluzione, i messaggi.

La prima settimana sarà dedicata alla pittrice Caridad Hernandez Carlos, un’artista molto sensibile che ha colto l’aspetto creativo del dolore nella vita. Su questa scelta inaugurale Gino Fedele ci svela con commozione che Caridad è scomparsa un paio di anni fa e che il suo sogno più grande era di poter realizzare una mostra personale in Italia.

Questa e tante altre pagine di vita sono racchiuse in tutti i quadri, perché in mostra non vi è solo l’arte ma anche l’umanità di artisti, molisani e cubani, che Gino Fedele ha conosciuto uno per uno.

(foto di Lucia Bocale)