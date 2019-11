Il Molise che resiste si fa strada a Dublino, nasce il Festival Pinocchio

Una quattro giorni di eventi con tanto della nostra regione

Il Molise che si fa strada fuori dai confini regionali e nazionali. Il Molise che piace e che non si arrende al grigiore. Ma che combatte ed esporta i propri talenti, le proprie peculiarità e soprattutto cultura. E’ la storia di Marco Giannantonio e Maurizio Mastrangelo che hanno messo su in Irlanda, da qualche anno, un’importante catena di ristorazione, “Flavour of Italy”. I due imprenditori molisani difficilmente si accontentano. Ed ecco pronto il grande salto. Un festival, di altissimo livello. Che contiene tanto, tantissimo Molise. Con la collaborazione di Pippo Venditti, che sarà il direttore artistico di questa nuova entusiasmante avventura, hanno ideato una rassegna di eventi che mescola cultura, musica, cibo e letteratura. Si chiamerà il “Festival Pinocchio”, dal nome dei due ristoranti fondati da Giannantonio e Mastrangelo e si terrà nel cuore di Dublino. Una scommessa, certo, ma un modo straordinario di valorizzare eccellenza ed esportare cultura. Quattro giorni, da martedì 26 a venerdì 29, in cui tanto Molise sarà nel cuore dell’Irlanda. L’apertura martedì, alle 18.30 al Pinocchio Ranelagh, con Valentina Farinaccio che presenterà la sua ultima fatica letteraria, “Quel giorno”; subito dopo il concerto della cantautrice Erica Mou. Serata presentata da Giuseppe Crupi. Il giorno successivo, mercoledì 27, nello stesso posto, il concerto dei Saddidandà, un trio composto da Raffaele Spidalieri (piano e voce), Franco Fabbrini (basso), Cosimo Zannelli (ex chitarrista dei Litfiba) alla chitarra: proporranno un excursus che andrà da Dalla a De Andrè, passando per Gaber.

Giovedì 28 un atteso evento all’Irish Film Istitute, luogo storico del cinema irlandese e mondiale: andrà in scena la prima assoluta in Irlanda di “It feels like home” (È come stare a casa), film documentario che racconta la storia di Marco e Maurizio, dalla nascita fino alla creazione della loro azienda “Flavour of Italy” in Irlanda, con la regia di Pippo Venditti e Luciano Barletta. Parteciperà all’evento anche il giornalista, regista e conduttore Rai Luca Rosini. Dopo la capitale irlandese il film sarà presentato, durante le feste natalizie, anche a Campobasso.

La chiusura del Festival ci sarà venerdì al Pinocchio di Temple Bar con il dj-set “A Double in Dublin” con Pippo Venditti e Luciano Barletta.

Un Festival di spessore che proietterà per quattro giorni il Molise nel cuore dell’Irlanda, grazie a due infaticabili imprenditori, Marco Giannantonio e Maurizio Mastrangelo che continuano a rafforzare il canale Irlanda-Italia-Molise, e al direttore artistico Pippo Venditti.