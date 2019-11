Il Molise che invecchia: i nati continuano a diminuire

Il report dell’Istat fotografa il calo nel decennio 2008-2018 che sfiora il 25%. Francesco e Aurora in nomi più frequenti

CAMPOBASSO. Il Molise, in linea con l’Italia in generale, è una regione che invecchia: i nati dal 2008 al 2018 sono diminuiti di 612 unità (da 2507 a 1895) con un indice di fecondità di 1,06 figli per donna (1,59 tra le straniere) la cui età media è di 32,7 anni (29,4 tra le straniere). È quanto si evince dal report dell’Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente” che evidenzia il calo persistente dei nuovi nati con culle sempre più vuote. Sempre in Molise, il nome più frequente tra i maschi è Francesco (4,2 per 100 residenti) e tra le donne Aurora (27 per 100 residenti).

Più in generale, in Italia, sono Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neo genitori con il nome Francesco perde il suo storico primato che lo ha visto come nome più scelto dal 2001. Nel 2018, passando in seconda posizione, Francesco è “spodestato” dal nome Leonardo. In terza posizione, stabile, è ancora Alessandro. Invariata la graduatoria dei primi tre nomi femminili: Sofia, Giulia e Aurora. Nonostante ci siano quasi 29mila nomi diversi per i maschi e oltre 27mila per le femmine la distribuzione del numero di bambini secondo il nome rivela un’elevata concentrazione intorno ai primi 30 in ordine di frequenza, che complessivamente coprono quasi il 45% di tutti i nomi attribuiti ai bambini e oltre il 38% di quelli delle bambine.