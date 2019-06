Il Molise che incanta: Campobasso e il Castello Monforte presto in tv

CAMPOBASSO

Il Molise continua ad incantare con le sue bellezze, tanto da attirare l’interesse di registi e programmi televisivi dedicati alla natura e al turismo. La troupe di Terreproduzioni e di Geo&Geo hanno fatto nuovamente tappa nella nostra regione alla scoperta dei diversi manieri. Oggi, infatti, le telecamere del noto programma televisivo hanno fatto alcune riprese in città per poi salire fin su la Collina Monforte per visitare la dimora del fu cavaliere Cola Monforte. Ieri, invece, la troupe è stata a Civitacampomarano in visita al Castello Angioino, storica location del matrimonio tra Altabella di Sangro e Cola Monforte. Ad accompagnare nel giro perlustrativo Terreproduzioni e Geo&Geo alla scoperta delle bellezze del Molise l’associazione Me.Mo Cantieri Culturali.

Le puntate dedicate al Molise andranno in onda presumibilmente a primavera 2020.