Il Molise approva le linee guida per la conclusione dei percorsi formativi

E’ tra le prime Regioni italiane

La Regione Molise al fianco degli Enti di Formazione, che potranno concludere i percorsi in totale sicurezza e senza vanificare la formazione già erogata ai corsisti: sono state infatti approvate nella seduta di Giunta dello scorso 20 maggio le Linee Guida che disciplinano in maniera dettagliata le modalità operative da seguire, in modo da tutelare gli allievi e nel contempo contenere il contagio.

Le Linee Guida, allegate alla Delibera n. 259 dello sorso 20 maggio , contengono le diverse modalità operative per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare e per lo svolgimento degli esami finali, stilate in deroga ai normali modelli procedurali solitamente utilizzati: è infatti possibile infatti, in sostituzione dello stage/tirocinio curricolare, avvalersi di forme innovative a distanza come il Project work, uno strumento che consente di erogare attività finalizzate al raggiungimento delle abilità e conoscenze previste anche in assenza di un’esperienza in azienda.

Ancora, il tirocinio e/o lo stage possono essere svolti, sempre a distanza, in modalità assimilabile allo smart working, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici di comunicazione, o, laddove non siano possibili modalità flessibili, le Linee Guida prevedano la possibilità anche di far svolgere i tirocini curricolari e gli stage già programmati presso le imprese (ovvero in presenza) a condizione che siano assicurate le condizioni di sicurezza e sanificazione previste dai Decreti Governativi.

Le Linee Guida disciplinano anche lo svolgimento degli esami finali, che possono essere svolti sia in modalità FAD che in presenza, secondo specifiche modalità ben dettagliate.

“La Regione Molise è stata una delle prime regioni italiane ad occuparsi della Formazione Professionale in periodo COVID, avendo sin dall’11 marzo, ovvero dai primissimi giorni dell’emergenza sanitaria, adottato una Delibera di Giunta (la n. 92) con la quale ha immediatamente disciplinato le modalità operative della Formazione a Distanza. Oggi interviene approvando le Linee Guida, utili per rendere possibile la conclusione dei percorsi formativi in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei tempi e dando agli Enti la possibilità di scegliere la modalità più consona ai singoli percorsi.

La Formazione Professionale è stata attenzionata in maniera capillare e puntuale dall’Amministrazione regionale, essendo state disciplinate tutte le fasi dei percorsi fino allo svolgimento degli esami e al rilascio delle certificazioni, così da non penalizzare i numerosi corsisti che, attratti dai corsi di formazione innovativi, hanno risposto in maniera massiccia inviando numerose adesioni. E’ stato un ottimo lavoro di squadra, gli Enti hanno risposto con professionalità, attivando progetti di qualità e, nonostante questo difficile periodo di distanziamento sociale, le attività sono andate avanti speditamente, gli esami si svolgeranno regolarmente e gli studenti riceveranno la qualifica professionale senza alcuna penalizzazione o difficoltà”.