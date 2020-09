Il Molise al Tg1 grazie al CVTà Street Fest

Nell’edizione delle 13.30 di martedì 8 agosto, il Tg1 è tornato in Molise per occuparsi questa volta del CVTà Street Fest, il festival che ogni anno si tiene a Civitacampomarano. Quest’anno, come sottolineato nel servizio, si è tenuta un’edizione “speciale” resa possibile grazie agli abitanti del posto, coadiuvati dagli artisti collegati in video.

In alto il servizio del Tg1