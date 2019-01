Il Molise al centro del mondo grazie alla Bellezza di Steve McCurry

Centotrentuno poesie. Il mondo visto da occhi sensibili ed umani. Ritratti che fanno vibrare le corde dell’anima, colori che incantano, racconti di vita. C’è tutto questo nelle fotografie di Steve McCurry. Che non è solo un fotografo. Ma un poeta, un narratore, un pittore. E il Molise per una volta, ci auguriamo la prima di una lunga serie, ha la fortuna di ospitare una mostra di caratura mondiale. Una mostra letteralmente straordinaria. Un percorso nelle viscere dei popoli che abitano il mondo. Il trionfo della Bellezza in un Palazzo, quello della Gil, che non è mai stato così bello. Un’esposizione unica, curata nei minimi dettagli, nella quale il visitatore resta incantato. Quasi attonito. Disarmato al cospetto di cotanta Bellezza. Che, però, non è mai fine a sé stessa. Ma che apre orizzonti, fa sorgere dubbi e porre domanda.

Mai il Molise ha ospitato una mostra di tale livello. Nulla di simile è possibile ammirare in questi giorni in Italia. E anche per questo la nostra regione per tre mesi sarà al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. Grazie a Steve McCurry, alla Fondazione Molise Cultura e alla Regione Molise. Ed è un’occasione unica anche per esportare la nostra immagine fuori dai confini regionali e per creare turismo, quello vero. Si prevede un boom di visitatori e le strutture ricettive sono già all’opera per accogliere centinaia di turisti che non vorranno perdersi un appuntamento unico. Con uno dei più grandi fotografi della storia mondiale.

