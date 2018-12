Il Molise a Sanremo, i Sound Zero staccano il biglietto per la finalissima

PORTOCANNONE

Venerdi 14 Dicembre i “Sound zero”, unica band molisana, hanno staccato il biglietto per la finalissima di Sanremo rock e suoneranno nel prestigioso “Teatro Ariston”. La rock band nostrana, nata a Portocannone nel 2015 e composta da Gioacchino Occhionero (voce) Dino Petrucci (batteria) Rodrigo Galasso (basso) Mattia Fratangelo(chitarra) e Simone Pipoli (chitarra), si è esibita a Celano per le selezioni nazionali Molise/Abruzzo con due loro brani inediti “Piece of me” e “It’s alright” piazzandosi nei 3 posti che garantivano la finale di giugno. Brani che hanno convinto la giuria tra cui il famoso chitarrista Ricky Portera e dando quindi la possibilità di rappresentare il Molise in finale. Ricordiamo che la manifestazione “Sanremo rock” nasce nei primi anni 80 ed è il festival rock/trendy più ambito d’ Italia: è il contest che ha dato luce a numerosi big del panorama musicale italiano. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, Litfiba, i Bluvertigo, i CCCP, i Tazenda , Edoardo Bennato, solo per citarne alcuni. Un risultato straordinario per i cinque musicisti molisani che in questi giorni stanno lavorando al loro primo video musicale e soprattutto al loro primo album.