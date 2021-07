Il Molise a portata di click, nasce la web app “HeyCity”: “Guarda al territorio”

Scoprire il Molise attraverso un click. E’ stata presentata in sala consiliare a Termoli “HeyCity”, una web app che si basa su un Qr Code il cui adesivo sarà incollato su circa 4mila ombrelloni del litorale molisano e di cui potrà beneficiare non solo il turismo ma tutta la regione perché la web app nasce per sviluppare le aziende e le realtà imprenditoriali di tutta Italia mettendo insieme non solo le informazioni turistiche del litorale ma anche quelle dell’entroterra molisano. A spiegare il funzionamento della app è stato Giuseppe Colucci, amministratore della Blu Srl, la società che si sta occupando della gestione della app. Una applicazione di utilizzo semplicissimo perché basterà inquadrare il qr code con la fotocamera del proprio telefono per ricevere tutte le informazioni di cui i turisti potranno avere bisogno. Un progetto che è stato definito “ambizioso” dall’assessore comunale al Turismo Michele Barile. “Si tratta di un progetto che guarda al territorio – ha affermato nel corso della conferenza stampa – aspetto fondamentale per una piccola regione come il Molise in cui i Comuni devono lavorare in sinergia”. Ed è proprio di ecosistema che parla anche lo stesso Colucci. “L’obiettivo è quello di mettere in rete non solo i luoghi della regione ma anche le attività economiche e le peculiarità del territorio”. Spazio quindi alla presenza di musei, cucina, monumenti, negozi, ristoranti, eventi ed esperienze. Soddisfatto anche l’assessore alle Attività produttive di Termoli, Giuseppe Mottola che ha messo in evidenza quanto, come amministrazione comunale, si sentiva la necessità di mettere in rete le informazioni turistiche.