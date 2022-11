Il Molise a “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome”

La Regione Molise parteciperà con il proprio presidente, Donato Toma, alla prima edizione di un nuovo evento annuale organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’evento, che s’intitola “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome”, permetterà una riflessione articolata sulle prospettive del regionalismo nel nostro Paese.



La prima edizione sarà organizzata, con la collaborazione della Regione Lombardia, a Milano e a Monza nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 dicembre prossimi.



L’iniziativa favorirà la ‘scoperta’ del nostro Paese anche attraverso la ricchezza, l’identità e la specificità delle Regioni. La manifestazione prevede da un lato momenti di confronto istituzionale e dall’altro spazi dedicati alla promozione dei territori presso i cittadini. Sarà inoltre l’occasione per sottolineare l’apporto delle istituzioni regionali e locali per l’attuazione concreta degli obiettivi e delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in un’ottica di collaborazione e di sussidiarietà.

La due giorni del Festival delle Regioni vedrà la presenza del Presidente del Consiglio del Ministri Giorgia Meloni in apertura dei lavori e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a conclusione della manifestazione il 6 dicembre presso la Villa Reale di Monza.

Il Molise sarà protagonista dell’evento, insieme con le altre regioni italiane. Il presidente Toma presiederà il Tavolo “Il modello dell’urbano regionale: come le Regioni possono tenere assieme città e territori”, altro tema fortemente connesso con le prospettive del regionalismo e del suo rafforzamento.