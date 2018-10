Il Molise a “Cuochi d’Italia” con lo chef Luca Pennica

Manca poco alla messa in onda della puntata di “Cuochi d’Italia” dove ancora una volta il Molise sarà protagonista. Alle 19,30, infatti, lo chef Luca Pennica del ristorante “Le Terre del Sacramento”, a Guardialfiera, è stato selezionato per rappresentare la nostra regione nel noto programma culinario in onda su Tv8. Non resta che scoprire allora se il nostro Luca è riuscito o meno a convincere il palato dei padroni di casa Gennaro Esposito e Cristiano Tomei e a restare in gara.

Lo chef molisano non è nuovo al piccolo schermo e ai programmi televisivi. Degna di nota anche la sua partecipazione alla “Prova del cuoco”, cucinando diverse specialità con prodotti rigororosamente molisani e sfidando fino all’ultimo piatto i cuochi di diverse regioni italiane. E dove il Molise, senza dubbio, ha fatto una gran bella figura. Pertanto non resta che sintonizzarsi su Tv8 e fare un grosso in bocca al lupo al nostro chef Luca. il molise fa il tifo per te!