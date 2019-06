Il molisano Walter Di Nonno tra i 200 pizzaioli migliori al mondo

Il giovane molisano Walter Di Nonno tra i 200 pizzaioli migliori al mondo. La sua storia professionale, infatti, è annoverata nel “Pizza In The World – Talent Story”, un progetto internazionale dedicato all’arte dei pizzaioli. Diretto dall’A.O.C.R.I. – Associazione Operatori e Consumatori della Ristorazione – é stato realizzato per valorizzare la professione, tramite la stesura di un libro (alla sua seconda edizione) in cui vengono raccolte le più interessanti storie professionali di 200 pizzaioli sin dalla nascita della loro passione.

Questo libro rappresenta una vetrina internazionale ed é un’opportunità per ogni pizzaiolo che viene selezionato. Sono stati scelti, infatti, professionisti in ogni parte del mondo (Italia, Australia, Russia, Belgio, Olanda, Francia, etc.), tra cui maestri con molti anni di carriera e giovani preparati desiderosi di ritagliarsi il loro spazio in questo fantastico mondo.

Dopo una scrupolosa ed accurata valutazione dei curricula dei professionisti, la Redazione ha provveduto alla stesura della storia di ogni singolo pizzaiolo, raccontando il suo percorso (le esperienze, gli studi ed i sacrifici fatti etc.).

Il libro ha anche l’obiettivo di divulgare nel mondo le diverse conoscenze sulla pizza, i diversi metodi di preparazione dell’impasto, i vari tipi di farina utilizzati, tutti elementi che hanno reso così interessante il magnifico mondo della pizza.

E fra i 200 pizzaioli selezionati, c’è anche il maestro molisano Walter Di Nonno, già reduce da diversi successi in gare anche internazionali che soddisfatto ha dichiarato: «L’essere inserito in un libro, che parla dei migliori pizzaioli al mondo, per quanto noi siamo in una piccola realtà come il Molise, è per me una grande soddisfazione, anche perché rappresento la categoria per la nostra regione».

Contribuire a far conoscere il piccolo Molise con la sua pizza, è questo, infatti, l’obiettivo del maestro pizzaiolo Walter Di Nonno, per gli amici Walt, nato 29 anni fa a Campobasso, da sempre residente nella vicina Mirabello Sannitico, ed è un fiero promotore della bellezza della sua regione.

Sin da piccolo è incuriosito dal mondo della pizza, vi fa il suo ingresso all’età di 21 anni, quando trova lavoro presso una pizzeria di Campobasso. Finalmente ha la possibilità di soddisfare la sua curiosità, scoprendo sin dai primi giorni una buona propensione verso quest’arte. Walt ammira il primo pizzaiolo all’opera, incrementando così la sua voglia di intraprendere tale professione, ma la vera svolta che ha portato alla nascita della sua smisurata passione per la pizza, avviene quando Walt nota i volti sorridenti dei clienti nel momento in cui gli viene servita la pizza. Da lì in poi s’impegna al massimo delle sue possibilità apprendendo velocemente la procedura per la preparazione di una buona pizza. Successivamente fa varie esperienze in Molise ed in Toscana, quella che maggiormente lo ha aiutato a crescere è stata presso un noto ristorante di Campobasso, dove conosce il primo pizzaiolo, che oltre a trasmettergli tutte le sue conoscenze, gli insegna ad avere fiducia in sé stesso ed in quello che fa, con umiltà e senza mai arrendersi, indimenticabile il suo motto: ”Credi in quello che fai e vai avanti per la tua strada, sarà il tempo il giudice di tutto, sia in negativo che in positivo”.

Nel 2014 Walt frequenta il corso professionale da pizzaiolo organizzato dall’associazione “UPTER Pizza Style School” a Campobasso, con il direttore generale Mario Folliero ed il presidente dell’associazione Alfredo Folliero, i quali hanno creduto molto in lui.

Walt è molto attivo anche nell’ambito delle competizioni: nel 2014 partecipa a Marina Di Camerota (SA) al torneo “Coppa Italia”, si classifica 4° nella categoria “Calzone DOC”; a Campobasso a Marzo 2018 si classifica 3° al “Pizzaiolo Dell’anno”, nella categoria “Sapori Del Sud”; a Maggio 2018 partecipa al “Sicily Pizza Competition” a Sinagra (ME), classificandosi 3° nella categoria “Margherita DOC”; al “Pizza World Cup” di Roma, ad Ottobre 2018, arriva 3° nella categoria “Sapori Del Sud”; a Menton, in Francia, al“Pizza European Cup” del 2019 si classifica 1° nella categoria “Pizza Focaccia”.

Il molisano ha sempre creato pizze esclusive per i suoi clienti, studiando e sperimentando abbinamenti di sapori inconsueti, ma buonissimi. Tra le pizze più apprezzate troviamo: la “Sergio”, farcita con mozzarella di bufala, funghi porcini, olive nere, granella di pistacchio, parmigiano reggiano e mortadella di suino nero; la pizza “European Cup” preparata con base focaccia, indivia, cipolla di tropea, pachino giallo e salsa tonnata; la pizza dessert a forma di cannolo, farcita con varie creme artigianali preparate direttamente da lui.

Nel 2018 è diventato, dopo aver superato il relativo corso, istruttore pizzaiolo della scuola “UPTER Pizza Style School”, avendo così la possibilità di trasmettere con umiltà tutto il suo sapere, contribuendo alla crescita della pizza in Molise, continuando a lavorare con la dedizione e l’umiltà che lo hanno sempre contraddistinto.

Una breve, ma intensa, storia professionale quella del pizzaiolo molisano che gli ha consentito di essere annoverato fra i migliori 200 pizzaioli del mondo.