Il molisano Vincenzo Cardellicchio nuovo commissario straordinario del Comune di Foggia

È il molisano Vincenzo Cardellicchio il componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Foggia. Il prefetto a riposo è stato designato il 24 febbraio in sostituzione di Marilisa Magno, che ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.

Da giugno del 2020 fino alle elezioni, aottobre del 2021, Cardellicchio aveva fatto parte della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Cerignola, subentrato dopo le dimissioni di Umberto Postiglione.

Da novembre del 2021 a luglio 2022 è stato commissario straordinario del Comune di Taranto. Molisano, nato a Campobasso, classe 1954, è stato nominato prefetto nel 2006. Ha guidato l’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone e Perugia. È stato capo del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e capo della Segreteria del Dipartimento con i capi della Polizia De Gennaro e Manganelli. Durante la presidenza di Napolitano, è stato consigliere vicario per gli Affari Interni al Quirinale; e poi, capo Gabinetto vicario dei ministri Maroni e Cancellieri al ministero dell’Interno, in cui ha svolto anche le funzioni di presidente della Commissione Nazionale della Legalità. E da ultimo ha lavorato nel Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri con il sottosegretario Minniti e i presidenti Monti, Gentiloni, Renzi e Conte.

Nel 2018 è stato insignita dal Capo dello Stato del Cavalierato di Gran Croce, la più alta onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. A maggio del 2022 è stato nominato Garante di Ateneo e degli studenti dell’Università del Molise.