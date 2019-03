Il molisano Michele Testa a Cuochi d’Italia “impiatta” il meglio della nostra regione

RICCIA

Il Molise che continua a farsi apprezzare fuori dai ristretti confini regionali passa anche per la buona cucina nostrana ed appassionati giovani professionisti. Ultimo in ordine di tempo ad esportare la genuina gastronomia locale sul piccolo schermo è stato Michele Testa, cuoco riccese che ha preso parte al programma “Cuochi d’Italia” in onda su TV8. Il trentenne ha rappresentato il Molise nella nona edizione del Campionato delle regioni, portando in alto il nome della nostra terra. Sin da piccolo sperimenta la cucina insieme a mamma Antonietta, impegnata ai fornelli del ristorante di famiglia. Poi asseconda la sua passione frequentando l’Istituto Alberghiero di Roccaraso, dove si diploma. Ed inizia ad indossare grembiule e cappello da chef nell’attività di contrada Cacciafumo, il ristorante “Jezza”. Ama cucinare e gustare il pesce e mettersi alla prova con la cucina innovativa. La prima esperienza davanti alle telecamere un anno fa, quando prende parte al secondo episodio di Molise Land, la web serie per promuovere il Molise in circuiti internazionali, un progetto volto alla scoperta di paesaggi, borghi e ricette raccontati dai molisani. Nell’episodio 2, “Village of Riccia” dedicato alla cucina popolare, Michele cucina piatti del posto e pietanze tipiche della tavola di San Giuseppe. Una prima volta sotto i riflettori che lo rende più spigliato e disinvolto per questa seconda occasione. Sono gli amici ad invogliarlo a prendere parte ai provini del talent show culinario “Cuochi d’Italia”. Così il giovane cuoco parte speranzoso da Riccia alla volta di Cologno Monzese, in provincia di Milano, e partecipa al casting della trasmissione televisiva prodotta da Sky Italia in cui la cucina regionale è protagonista. Unico molisano a rappresentare questo misconosciuto lembo di terra per una sfida a colpi di piatti tipici. Prepara un piccione ripieno, piatto che i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, chef stellati, insieme all’arbitro Alessandro Borghese, apprezzano molto, complimentandosi per la scelta. Michele riparte alla volta del Molise con un’esperienza in più e tanta soddisfazione. Dopo circa un mese una telefonata inaspettata. Dalla redazione del programma culinario la comunicazione che è stato scelto come concorrente. Sorpresa, stupore, ma anche gioia ed adrenalina per questa sfida stimolante. Nella puntata dello show dello scorso 5 marzo il Molise deve affrontare l’Emilia Romagna. Michele sfida il collega emiliano con taccozze, fagioli e cotiche, mentre deve misurarsi con lui preparando tortelloni burro e salvia. Entrambi i cuochi devono confrontarsi con l’avversario cucinando lo stesso piatto. Alla fine totalizzano tutti e due lo stesso punteggio, ma la spunta il concorrente dell’Emilia. “E’ stato bello comunque, il mio piatto è piaciuto ed ha ricevuto commenti positivi. Apprezzati pure gli ingredienti rigorosamente locali, come i famosi fagioli della contrada Paolina, legumi ricercati e particolarmente saporiti, la cotenna del maiale nostrano, la pasta fatta a mano al momento” dice. Michele si è fatto valere, tanto che sul sito del programma di lui di legge: “La sua cucina, genuina ed autentica, utilizza principalmente i prodotti realizzati in casa e provenienti direttamente dalla terra dei suoi nonni. Legato alle tradizioni del Molise desidera farle conoscere a tutti”. “E’ stata un’esperienza unica, ho ricevuto molte parole di stima ed ammirazione. Ma è solo l’inizio. Mi piacerebbe ancora essere protagonista in televisione, insieme alla cucina molisana, per valorizzare la nostra piccola ma grande regione. Terra che amo e mi sforzo di promuovere con i mezzi che ho a disposizione” racconta. Già, perché Michele Testa oltre ad essere un bravo cuoco è anche un apprezzato musicista, voce e percussioni di “Cantine Riunite Band”. Insieme al gruppo riccese, che dall’unione di diversi stili e gusti musicali ha dato vita ad un sound proprio ed originale, ha registrato il video “Il Molise esiste”, una ballata ironica e divertente che su Youtube conta circa 34mila visualizzazioni. Band che quest’anno ha avuto l’onore di essere stata scelta tra oltre 1.200 concorrenti per partecipare a “Casa Sanremo Tour”, imperdibile occasione di visibilità per i giovani talenti, selezione riservata ad appena cento gruppi. Sul Palafiori di Sanremo “Cantine Riunite” ha calcato un palcoscenico che rappresenta il sogno di molti. Lo ha fatto con la bravura di sempre ed una comprensibile emozione. E Michele era lì, per testimoniare che il Molise c’è e si fa strada. Cibo e musica, due passioni e due elementi centrali per far conoscere un territorio. Il resto lo fa la passione di chi ogni giorno vive il proprio lavoro come una missione.

AGNESE GENOVA