Il molisano Giuseppe Zingaro dei Viito sul palco dell’Ariston con Junior Cally

Orginario di Mirabello Sannitico, stasera canterà “Vado al massimo” di Vasco Rossi nella puntata dei duetti con i “big”

SANREMO. Questa sera, giovedì 6 febbraio, ci sarà anche un po’ di Molise sul palco dell’Ariston di Sanremo nella puntata dedicata ai duetti. Giuseppe Zingaro, 32 anni, originario di Mirabello Sannitico e componente del duo “Viito” insieme con Vito Dell’Erba, si esibirà con Junior Cally nel brano “Vado al massimo” del 1982 di Vasco Rossi (è il secondo in scaletta dopo Michele Zarrillo e Fausto Leali). I Viito hanno vinto il disco d’oro lo scorso anno e hanno deciso di mettersi a scrivere canzoni durante la loro convivenza a Roma. Il loro primo singolo, “Bella come Roma”, pubblicato a gennaio 2018, ha avuto successo e li ha portati a fare diverse date tra locali e festival italiani. Nel loro secondo singolo, “Industria Porno”, i Viito cantano la difficoltà della loro generazione (e forse non solo di quella) ormai attaccata ai social e ai video porno, incapace di vivere il sesso in modo romantico: «Se facciamo l’amore, l’industria porno muore».